Γιώργος Μαζωνάκης: Ο μηχανισμός θανάτου και η ακαριαία έκχυση που προκαλεί άπνοια

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης δεν έφυγε από υπεροδοσολογία ή φαρμακευτική δηλητηρίαση.

Προποφόλη και μιδαζολάμη, αυτές είναι οι δυο κατασταλτικές ουσίες που βρέθηκαν στο επίκεντρο της ιατροδικαστικής εξέτασης του εργαστηρίου της Θεσσαλονίκης, το οποίο που έκανε την ποσοτικοποίηση των ουσιών που εντοπίστηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης δεν έφυγε από υπερδοσολογία, έφυγε γιατί η γιατρός δεν ήξερε πώς να χορηγήσει αυτές τις ουσίες και προκάλεσαν σοβαρή ανεπιθύμητη παρενέργεια.

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