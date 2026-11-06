H Ήρα Κατσούδα στο Gazzetta: «Οι όμορφες σκέψεις είναι σαν να προσφέρεις ένα spa στο μυαλό σου»

Η αγαπημένη stand up comedian μας μιλά για την παράσταση «Όμορφες Σκέψεις» που συνεχίζει και για τη συμμετοχή της στην αυτοσχεδιαστική κωμωδία «Εκτός Σχεδίου» (ΕΡΤ1, κάθε Παρασκευή στις 23:15).

Χωρίς να το σκεφτώ έγραψα γρήγορα το όνομά της και μου βγήκε Ήρα Κατσούσα! Χαμογέλασα και μετά σκέφτηκα αν το άφηνα έτσι όλοι θα αναρωτιούνταν ποια είναι αυτή η τύπισσα. Το διόρθωσα και η αναρώτηση έγινε ποια είναι αυτή η τύπισσα που μας κάνει να χαμογελάμε και μας φέρνει Όμορφες Σκέψεις στο μυαλό; Ναι, η Ήρα Κατσούδα είναι και πάντα χαίρεσαι να μιλάς μαζί της...

Η stand up comedian είναι φίλη μας (αναπόφευκτο θα έλεγα) και άνθρωπος που αξίζει να βλέπετε στη σκηνή και στην τηλεόραση. Η παράστασή της «Όμορφες Σκέψεις» συνεχίζει για δεύτερη σεζόν (πάει πολύ καλά) και κάθε Παρασκευή, στις 23:15, στην ΕΡΤ1, τη βλέπουμε στην αυτοσχεδιαστική κωμωδία «Εκτός Σχεδίου».

Οι «Όμορφες Σκέψεις» συνεχίζουν μέχρι τις 23/12. Τι έχεις κερδίσει απ’ αυτή τη δουλειά;

Ναι, η παράσταση συνεχίζει για δεύτερη σεζόν κυρίως με περιοδεία αλλά και με δυο παραστάσεις στην Αθήνα τον Δεκέμβριο. Είναι η 4η solo παράσταση μου και να σου πω την αλήθεια κέρδισα πολλά. Πέρα από το βιοποριστικό εννοώ! Έκανα την τρίτη μου ευρωπαϊκή περιοδεία με αυτή την παράσταση, γνώρισα ανθρώπους, μέρη αλλά πάνω από όλα είδα με πόσο κόσμο μοιραζόμαστε το ίδιο mentality. Όταν βλέπω στο κοινό ανθρώπους από 16 χρονών έως 60 να γελάνε με τα ίδια αστεία, δηλαδή να ταυτίζονται και να ακολουθούν τον ίδιο τρόπο σκέψης μαζί μου, ε, είναι υπέροχο.

Μετά από τόσο καιρό, η έννοια των «όμορφων σκέψεων» μένει ίδια ή έχει αλλάξει;

Πάντα μένει η ίδια γιατί η παράσταση δεν λέγεται έτσι επειδή παραθέτει θετικές σκέψεις. Σε καμία περίπτωση! Όμορφες σκέψεις είναι μια έκφραση που χρησιμοποιώ όταν σκέφτομαι ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς και αυτό γίνεται όταν δεν σκέφτεσαι λύσεις για κάποιο πρόβλημα. Γιατί κακά τα ψέματα, μέσα στην ημέρα όλοι μας σκεφτόμαστε λύσεις για τα καθημερινά ζητήματα. Από το πώς θα βγει ο μήνας, μην αργήσω στην δουλειά, μέχρι να πάω στο market να πάρω κρεμμύδια, μέχρι να δούμε τι ώρα βολεύει να βρεθούμε, είναι σκέψεις που καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες μας. Ε, οι όμορφες σκέψεις είναι σκέψεις που κάνεις χωρίς να απαιτείται να βρεις απάντηση σε κάτι. Για παράδειγμα, το αν έχω πιεί δυο φορές γάλα από την ίδια αγελάδα, είναι μια σκέψη «άχρηστη» για την καθημερινότητα αλλά που προσφέρει λίγη εγκεφαλική εκτόνωση και σίγουρα μπορεί να καταλήξει σε μια κωμική αλληλουχία.

Ποια είναι η ομορφιά των όμορφων σκέψεων;

Ακριβώς αυτή. Να σκέφτεσαι πράγματα απλά για να τα σκεφτείς χωρίς να σου χρειάζονται απαραίτητα στη ζωή σου. Είναι σαν να προσφέρεις ένα spa στο μυαλό σου.

«Πλέον στην Ελλάδα, απατεώνες, παιδοβιαστές, κλέφτες, εγκληματίες δεν κρίνονται βάσει της δικαιοσύνης, αλλά βάσει των επαφών που έχουν»

Είμαστε ικανοί να κάνουμε όμορφες σκέψεις εκτός stand up;

Η αλήθεια είναι ότι έχει δυσκολέψει η πίστα. Ζούμε σε εποχές ζόφου. Από πού να το πιάσεις; Πολιτικά; Κοινωνικά; Οικονομικά; Όποιο και να πάρεις από αυτά, τράβα μια γραμμή κλάσματος από κάτω γράψε ένα «θα πεθάνουμε όλοι» και είσαι μέσα. Με ανησυχεί πολύ αυτή κατάσταση, ειδικά η άνοδος της ακροδεξιάς, με όλα της τα παρελκόμενα. Το άλλο εξοργιστικό είναι ότι βλέπεις παντού ατιμωρησία. Θα μου πεις και παλιά γίνονταν σκάνδαλα και χοντράδες οκ, απλά η διαφορά με το σήμερα είναι ότι πριν κάποια χρόνια τους «κρατούσε» έστω και λίγο η κοινή γνώμη. Σήμερα δεν υπάρχει καν αυτό! Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, δεν μπαίνει καν στην διαδικασία να το κρύψει γιατί στην τελική και τι θα γίνει; Θα έχει κάποια επίπτωση; Όχι φυσικά. Πλέον στην Ελλάδα, απατεώνες, παιδοβιαστές, κλέφτες, εγκληματίες δεν κρίνονται βάσει της δικαιοσύνης, αλλά βάσει των επαφών που έχουν. Και το τρομακτικό είναι ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο εδώ, αλλά παντού. Θέλω να πω κάποτε ο Κλίντον είχε παράλληλη σχέση και έπεσε το χρηματιστήριο. Τώρα βλέπεις τον Τραμπ να αναφέρεται το όνομα του πάνω από 5.300 φορές στους φακέλους Έπσταϊν και δεν κουνιέται φύλλο.

Ποια είναι η δική σου όμορφη σκέψη που ποτέ δεν ξεχνάς;

Επειδή ξεχνάω εύκολα, κάθε μέρα προσπαθώ να βρω άλλη. Χωρίς επιτυχία απαραίτητα.

«Δεν ήξερα πόσο μου έλειπε να έχεις ανθρώπους να μοιραστείς την ίδια σκηνική εμπειρία»

Εκτός, όμως, από τις «Όμορφες Σκέψεις» παίζεις και στην αυτοσχεδιαστική κωμωδία της ΕΡΤ «Εκτός Σχεδίου». Τι σου αρέσει σε αυτό το εγχείρημα;

Μου αρέσει πολύ που παίζω με τα παιδιά. Εννοώ ότι στο stand up, όπως όλοι οι κωμικοί, είμαι μόνη μου στην σκηνή, οπότε δεν ήξερα πόσο μου έλειπε να έχεις ανθρώπους να μοιραστείς την ίδια σκηνική εμπειρία. Χαίρομαι απίστευτα που είμαστε όλοι μαζί, έχουμε πολύ καλή σχέση, περνάμε τέλεια και είναι από τις δουλειές που όχι μόνο δεν σε δυσκολεύουν, αλλά καταλήγεις και με νέους φίλους.

Πόσο κοντά είναι στο stand up;

Είναι κοντά μόνο στην ετοιμότητα που πρέπει να έχεις, στην ατάκα και στην διαχείριση περίεργων συνθηκών. Κατά τα άλλα είναι τελείως διαφορετικό, υπό την έννοια ότι όπως είπα και πριν είμαστε 6 άνθρωποι που συνεργαζόμαστε για να βγει το αποτέλεσμα, οπότε πρέπει ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα αυτοσχεδιαστικό sitcom που πρέπει να έχει αρχή μέση και τέλος.

Σε αυτή τη συνθήκη νιώθεις περισσότερο ηθοποιός ή μένεις stand up comedian;

Αυτή η συνθήκη είναι ο σώζων εαυτόν σωθήτω! Είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη, είναι live με κοινό, δεν ξέρουμε το σενάριο, παίρνουμε εντολές από ακουστικά, προσπαθείς να δεις που είναι πάνω κάτω οι συμπαίκτες σου, να μην μιλήσεις πάνω τους και τους κόψεις και βγάζεις ό,τι skill έχεις στην φαρέτρα σου ώστε και να ανταπεξέλθεις και να προσφέρεις και στην ιστορία. Δεν υπάρχει δηλαδή χρόνος αντίδρασης ιδιαίτερος.

Εκτός από τις «Όμορφες Σκέψεις» και το «Εκτός Σχεδίου», ετοιμάζεις κάτι άλλο;

Η παράσταση τώρα τον Νοέμβριο θα ανέβει σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λονδίνο και τον Δεκέμβριο στην Αθήνα. Από Ιανουάριο φουλ περιοδεία. Η αλήθεια είναι ότι η χρονιά έχει ξεκινήσει δυνατά και υπάρχουν διάφορα σχέδια και συζητήσεις αλλά ακόμα δεν είναι κάτι που μπορώ να επικοινωνήσω.

Σε ευχαριστώ πολύ.

Και εγώ.

INFO

Ήρα Κατσούδα

«Όμορφες Σκέψεις»

Πολλαπλοί χώροι [13 Νοεμβρίου – 23 Δεκεμβρίου]

Οργάνωση Παραγωγής: Melodica Art Productions

Εισιτήρια: ΕΔΩ

-«Εκτός Σχεδίου», κάθε Παρασκευή, στην ΕΡΤ1, στις 23:15

* Η Ήρα Κατσούδα σε YouTube, Instagram,Tik Tok, Facebook

