Η Ήρα Κατσούδα στο Gazzetta: «Σας περιμένω να κάνουμε Όμορφες Σκέψεις»

Η αγαπημένη stand up comedian μιλά για τη νέα της παράσταση, την υπόθεση Πάρι Ρούπου, την εποχή του Α.Ι και τη χαρά του ψαρέματος!

Η Ήρα Κατσούδα είναι μια πολύ καλή stand up comedian, καλλιτεχνάρα (πρώτη σκέψη), και χαιρόμαστε πάντα να μιλάμε μαζί της. Αυτή η συνέντευξη δεν έγινε στον γνωστό τόπο. Πάντα θα έχουμε το Ραραού Ήρα (δεύτερη σκέψη). Η τύχη μας έριξε στο Παγκράτι και εκεί κάναμε την κουβέντα μας. Καλά, το Πτι Παλαί έγινε θέατρο; (τρίτη σκέψη). Η Ήρα μας μίλησε για τη νέα της παράσταση, «Όμορφες Σκέψεις» [κάθε Πέμπτη στις 21:30, στο θέατρο «Olvio»], για την υπόθεση του Πάρι Ρούπου, το ψάρεμα και την εποχή της A.I. Τελικά, η οπτική ίνα για καλό μπαίνει ρε Ήρα; (τέταρτη σκέψη). Λοιπόν, διαβάστε τη συνέντευξη και κλείστε εισιτήριο για «Όμορφες Σκέψεις»!

Πρώτη ερώτηση. Έχεις φροντίσει να αρέσει η νέα σου παράσταση στον Μπογδάνο και την παρέα του;

Αν άρεσε η παράστασή μου στον Μπογδάνο, θα έπρεπε να παρατήσω αυτό που κάνω. Θα έπρεπε να με πιάσουν οι δικοί μου άνθρωποι και να μου πουν έχεις θέμα. Καλό είναι να μείνεις για λίγο εκτός δουλειάς.

Σαν να έχεις συμπτώματα long covid

Ναι… Πολύ long covid όμως… Δεν νομίζω πάντως να του αρέσει και πολύ χαίρομαι για αυτό!

Ο Πάρις Ρούπος, όμως, την έπαθε! Προφανώς ούτε αυτόν τον ένοιαζε.

Στην υπόθεση του Πάρι δύο είναι τα τινά, τα οποία, παρεμπιπτόντως, σκόπιμα μπερδεύονται από τα ΜΜΕ γιατί τους εξυπηρετεί. Λοιπόν… Το ένα είναι η φίμωση του λόγου και κατά πόσο αυτοί, ο Μπογδάνος, τα ΜΜΕ, βάζουνε όρια στη σάτιρα, στην κωμωδία. Το άλλο, και πολύ πιο σοβαρό, είναι απόλυσή του από την εταιρία στην οποία δούλευε. Η απόλυση είναι πολύ διαφορετικό πράγμα.

Είναι εκδικητικό.

Ο Πάρις απολύθηκε για κάτι το οποίο είπε εκτός ωραρίου εργασίας σε μια παράσταση που δεν εμπλεκόταν εμπορικά η εταιρεία. Αυτό για μένα είναι πολύ σοβαρό. Αν ξεκινήσουμε να απολύεται κόσμος επειδή κάποιες ανώνυμες ή επώνυμες φωνές ζήτησαν την απόλυσή του, όχι γιατί δεν είναι καλός στη δουλειά του, αλλά για κάτι που είπε εκτός ωραρίου, τότε πάμε χαμένοι. Εκτός ωραρίου δουλειάς μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις! Κάποιος κάνει pole dancing, strip show, δεν ξέρω και γω τι… Αυτό δεν τον κάνει κακό υπάλληλο, συνεργάτη. Και ξαναλέω, το πιο σημαντικό στην περίπτωση του Πάρι είναι η απόλυση. Εν τω μεταξύ, όλα τα ΜΜΕ στέκονται στο γεγονός ότι είπε για τη σημαία. Το πνεύμα τους είναι κάπως ε, μα είπε για την ελληνική σημαία… Αν δεν σου αρέσει αυτό που είπε, μην πας στην παράστασή του, τόσο απλά. Δεν σου αρέσει το περιεχόμενο; Μην πας!

Κάνω την εξής απίθανη σκέψη: κάποιος από το κοινό, το δικό σου, με επιρροή, να ενοχληθεί από σένα, από την παράστασή σου, και να πει στον παραγωγό σου «απολύστε την!».

Μα, ναι. Δημιουργείται κακό προηγούμενο με την περίπτωση του Πάρι. Απολύθηκε για κάτι που είπε εκτός δουλειάς. Αν κάποιος είναι φανατικός Ολυμπιακός και το ο εργοδότης του Παναθηναϊκός, θα τον απολύσουνε;

Χάνονται τα λογικά και τα αυτονόητα.

Δυστυχώς χάνονται. Αυτή η ιστορία έδωσε δύναμη στις ανώνυμες φωνές του Διαδικτύου και οδήγησε στην απόλυση ενός ανθρώπου. Αυτό για μένα είναι τραγικό! Να πω κιόλας ότι στην υπόθεση του Πάρι, το περιεχόμενο των αστείων του προβλήθηκε πετσοκομμένο. Αν θέλει να το δει κάποιος ολόκληρο, υπάρχει. Κι αν δεν του αρέσει, ας το αφήσει και να συνεχίζει τη ζωή του. Υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες να δει κάποιος…

Γιατί αποφάσισαν να καταστρέψουνε, σε μεγάλο βαθμό, τη ζωή του Πάρι; Πού το αποδίδεις;

Γιατί είναι άνθρωποι που πορώνονται, είναι άτομα περιορισμένης αντιληπτικής ικανότητας κατά την άποψή μου. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν βάλει στο βάθρο κάποια σύμβολα χωρίς να ξέρουν απαραίτητα Ιστορία. Επιπλέον, δεν μπορούν να κατανοήσουν την έννοια του διακωμωδώ κάποια πράγματα. Ο Πάρις δεν διακωμώδησε την ελληνική σημαία. Ο Πάρις, και ο κάθε Πάρις μπορεί να λέει ό,τι θέλει, κωμωδία είναι παιδιά. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα; Όταν υπάρχουν αληθινά ποινικά κολάσιμες πράξεις, εκεί ως κοινωνία επιδεικνύουμε μεγαλύτερη ελαστικότητα, κατάλαβες; Τον ίδιο χαμό να είχαν κάνει όλοι αυτοί για πιο σοβαρά ζητήματα και θα είχαμε λίγο καλύτερη κοινωνία.

Τους αρέσει να χτυπάνε τον αδύναμο.

Τους αρέσει να χτυπάνε το διαφορετικό. Σκέψου ότι ο Πάρις έχει και δημόσιο λόγο, έτσι; Σκέψου να γίνει κάτι αντίστοιχο σε κάποιον που δεν έχει δημόσιο λόγο. Να απολυθεί, δηλαδή, κάποιος επειδή είπε κάτι εκτός ωραρίου εργασίας. Να χάσει τη δουλειά του επειδή αυτό δεν άρεσε σε κάποιους και αυτοί άσκησαν πιέσεις στον εργοδότη του!

«Όμορφες σκέψεις λέω αυτές που δεν έχουν χρησιμότητα»

Και εσύ τώρα έρχεσαι και κάνεις «Όμορφες Σκέψεις». Χωράνε όμορφες σκέψεις μέσα σε αυτή τη μαυρίλα;

Πρώτα απ’ όλα να δούμε τι σημαίνει όμορφο. Κοίταξε, το όμορφες σκέψεις δεν είναι ότι παθαίνουμε κάτι και γινόμαστε χορηγός θετικής ενέργειας, πάμε να αδράξουμε τη μέρα κτλ.

Εντάξει, αν έχεις πάρει κανένα ενισχυτικό; (γέλια)

Α, καλά… Έτσι ναι, γίνεσαι χορηγός θετικής ενέργειας. Όχι όμως. Η παράσταση δεν βασίζεται στο πάμε παιδιά να σκεφτούμε θετικά! Δεν είναι τύπου Σαλάκα που λέει είμαι υπέροχη, κάνω υπέροχες σκέψεις… Όχι, δεν είμαστε σε τέτοια φάση. Όμορφες σκέψεις λέω αυτές που δεν έχουν χρησιμότητα. Μες τη μέρα μας όλοι μας πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα, να σκεφτούμε λύσεις…

…πρακτικές.

Πρέπει να σκεφτόμαστε λύσεις, να προλάβουμε πράγματα, να προλάβουμε δουλειές, λογαριασμούς… Συνεπώς, οι σκέψεις που δεν εξυπηρετούν στο να λύσουν κάτι, που έρχονται και δεν έχουν κάποια χρηστική αξία πάνω στην καθημερινότητα, αυτές εγώ τις λέω όμορφες.

Σε κάνουν να χαμογελάς.

Ναι, με κάνουν να σκέφτομαι κάτι διαφορετικό. Βαριέμαι να σκέφτομαι τα ίδια και τα ίδια. Και η καθημερινότητα μας επιβάλλει να σκεφτόμαστε, πάνω-κάτω, τα ίδια.

Οι σκέψεις αυτές σε κάνουν να βλέπεις την πιο ανάλαφρη πλευρά της ζωής.

Ναι ρε παιδί μου! Ας πούμε, πώς θα ήταν ο κόσμος αν δεν είχε γωνίες; Να ήταν all round. Να μια όμορφη σκέψη. Έτσι ξεφεύγει το μυαλό…

«Μέσα μου έχω πολλή βλακεία! Με την καλή έννοια φυσικά»

Και γιατί λες ότι αυτή η παράστασή σου είναι η πιο ώριμη και ανώριμη μαζί;

Θα σου πω… Όσο μεγαλώνεις αγκαλιάζεις τον εαυτό σου, αγκαλιάζεις την ανωριμότητά σου. Πιστεύω ότι στην πραγματικότητα δεν ωριμάζουμε. Απλώς βάζουμε, όταν μεγαλώνουμε, ένα πέπλο σοβαροφάνειας. Αυτό, μάλιστα, μας το έχουν φορέσει και μας ορίζουν πώς πρέπει να αντιδρούμε κοινωνικά. Θέλω να ξεφεύγω απ’ αυτό. Μέσα μου έχω πολλή βλακεία! Με την καλή έννοια φυσικά. Η βλακεία μου αρέσει, τη θεωρώ καλή. Παράδειγμα. Τα παιδιά όταν κάνουν μια βλακεία δεν είναι χαρούμενα; Οπότε… Και τι λέγαμε;

Γιατί αυτή η δουλειά σου είναι ώριμη και ανώριμη μαζί.

Γιατί όσο μεγαλώνω νιώθω ότι δεν χρειάζεται να αποδείξω κάτι, ούτε να πιάσω θέματα που ντε και καλά θα αρέσουν στο κοινό. Σε αυτήν την παράσταση, φαντάσου, δεν έχω καμία αναφορά σε σεξ! Καμία αναφορά σε σχέσεις, καμία!

Λες, όμως, ότι είναι αντιφατικές οι ανθρώπινες σχέσεις.

Οι ανθρώπινες. Κάποιος που είδε την παράσταση, πριν παιχτεί στην Αθήνα, ήρθε και μου είπε ρε συ, ήταν τέλεια! Γέλασα και δεν είχε τίποτα το σεξουαλικό! Δεν θεωρώ κακά τα σεξουαλικά αστεία, έτσι; Σου αναφέρω πώς μου βγήκε όλο αυτό, τελείως τυχαία.

Αυτά κάθισες και τα σκέφτηκες…

…όμορφα τα σκέφτηκα.

Ήσουν άνετη, χαλαρή…

Το αναφέρω και στην παράσταση. Υπάρχουν βράδια που δεν με πιάνει ύπνος. Έχουν κοιμηθεί όλοι και εκείνη την ώρα δεν με χρειάζεται κανείς, κανένας δεν έχει απαιτήσεις από μένα εκείνη τη στιγμή, δεν χρειάζεται να βρω λύση για κάτι.

Σκέφτεσαι «out of the box» που λένε και το χωριό μου.

Τελείως οut! Out of the village πηγαίνει το μυαλό. Τότε, λοιπόν, σκέφτομαι ό,τι να ναι. Η παράσταση «Όμορφες Σκέψεις» έχει γραφτεί τέτοιες νύχτες. Καλή τύχη στο κοινό (γέλια).

«Ψαρεύεις και σε πολεμάει η φύση!»

Στις θεματικές της παράστασης αναρωτιέσαι αν το ψάρεμα είναι το πιο συναρπαστικό χόμπι…

…ναι, είναι. Ψαρεύω χρόνια.

Είναι το πιο συναρπαστικό;

Λένε ότι είναι χαλαρό, αλλά σκέψου τώρα… Ψαρεύεις, ας πούμε, με καλάμι και έχεις σφήκες πάνω από τα δολώματα, γλάρους που θέλουν να σου πάρουν τα ψάρια, γάτες που θέλουν κι αυτές κανά ψάρι… Μη το βλέπεις έτσι. Ψαρεύεις και σε πολεμάει η φύση!

Είναι επικίνδυνο.

(γέλια).

Ζεις στα όρια.

Εντάξει, στα σοβαρά. Είναι χαλαρό το ψάρεμα, μου αρέσει να ψαρεύω. Απλώς δεν είχα σκεφτεί να το κάνω κείμενο για παράσταση. Αιτία γι’ αυτό ήταν συζήτηση που είχα με τον φίλο μου τον Θανάση Σαμαρά. Μου είπε σε κάποια φάση γιατί δεν κάνεις κείμενο για το ψάρεμα; Τόσα χρόνια ψαρεύεις, είσαι κολλημένη με αυτό. Και του λέω έχεις δίκιο, θα το κάνω.

Σε αυτήν την παράσταση θα μάθουμε περισσότερα για σένα; Ή καλύτερα, ακόμα περισσότερα;

Ναι, είναι πιο προσωπική η φετινή παράσταση. Υπό την έννοια πως και θα μάθουμε πράγματα για μένα και από την άλλη είναι stand up, έρχεται ο κόσμος να διασκεδάσει, να γελάσει, με αυτό που κάνω. Βέβαια, δεν μένουμε μόνο σε αυτό. Όπως έχουμε ξαναπεί, οτιδήποτε είναι μια πολιτική θέση, ακόμα και το κείμενο για το ψάρεμα. Εξαρτάται πώς θα πεις κάτι, πώς θα το γράψεις… Άρα θα φανεί και αυτό για μένα.

Όταν φτιάχνεις τα νούμερα, αυτό, σχετικά με την πολιτική θέση, το κάνεις συνειδητά;

Όχι απαραίτητα.

Μπορεί να σου βγει εκείνη την ώρα.

Όχι, σου βγαίνει επειδή έτσι είσαι στον πυρήνα σου ως άνθρωπος.

Λόγω καταβολών, ιδεολογίας…

Ακριβώς! Το να έχεις πολιτική θέση στα κείμενά σου δεν χρειάζεται να το διατυμπανίζεις κιόλας. Υπάρχει κι άλλοι τρόποι, κατάλαβες; Δεν χρειάζεται να το κάνεις ξεκάθαρο. Να σκεφτείς ότι τώρα πάμε, θα σου πω εγώ…Δεν είναι ανάγκη να κάνεις κήρυγμα. Καταλαβαίνεις την πολιτική μου θέση από τις ατάκες, από τα συμφραζόμενα.

Το κοινό ξέρει τι περιμένει από σένα, έτσι;

Πλέον;

Ναι.

Πλέον ναι. Αυτοί που με ξέρουν και ξέρουν τι να περιμένουν από μένα, δεν θα απογοητευθούν καθόλου από την παράσταση. Ένα θα σου πω: Κάνω ζωντανές απολιθώσεις!

(γέλια).

Βέβαια, ναι. Δεν θα πω τίποτε άλλο. Γι’ αυτό σου λέω, η φετινή παράσταση είναι πολύ καλή καμενιά (sic).

Έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα δηλαδή.

Οι ζωντανές απολιθώσεις; Αν θέλουμε να το βάλουμε σε ένα πιο normality πλαίσιο, μπορούμε να πούμε ότι έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα στην καμενιά (sic).

Θα μπορούσε να το αξιοποιήσει το υπουργείο Παιδείας.

Βέβαια! Θα μπορούσε να με βάλει στο μάθημα Ιστορίας, να κάνω ζωντανές απολιθώσεις.

Με virtual βοηθήματα.

Επειδή, όμως, δεν υπάρχουν, θα πηγαίνω και θα παγώνω σαν εικόνα.

(γέλια). Το ότι ξέρει το κοινό τι περιμένει από σένα, σε βοηθάει ή μπορεί να θες να το ξαφνιάσεις; Να πουν «δεν το περίμενα αυτό!»

Κάπως έχει γίνει μέχρι τώρα και όλες μου οι παραστάσεις είναι διαφορετικές, όλα τα σόλο μου. Και αυτή θα είναι διαφορετική.

Δεν θα πεις, λοιπόν, «τώρα θα τους εκπλήξω!»

Έχει και εκπλήξεις, αλλά έχει κι ένα κοινό παράγοντα, μια αισθητική που δεν αλλάζει. Υπάρχουν, ωστόσο, πολλές εκφάνσεις μιας αισθητικής. Δεν χρειάζεται, για παράδειγμα, επειδή μου αρέσει το denim να είμαι συνέχεια με τζην. Υπάρχου κι άλλα ρούχα. Έτσι πάει και με την παράσταση. Έχω μια αισθητική ως άνθρωπος που εξελίσσεται, αναπροσαρμόζεται…

Δεν θα έβγαινε εκτός αισθητικής σου.

Δεν είμαι Μπογδάνος για να πω αυτά ξέρω μέχρι τώρα και δεν μαθαίνω τίποτε άλλο. Όχι. Η αισθητική εξελίσσεται μαζί σου.

«Θα το κάνω σκλάβο μου του Α.Ι»

Πάμε σε κάτι άλλο που με απασχολεί. Το A.I μπορεί κάποτε να σε αντικαταστήσει;

Εμένα, προσωπικά;

Ναι. Να είναι η Ήρα Κατσούδα A.I και να κάνει stand up.

Αυτό θα με βόλευε γιατί θα μπορούσα να κάνω τριπλή παράσταση κάθε μέρα.

Θα μπορούσες να είσαι σπίτι εκείνη την ώρα και να βρίζεις την εταιρεία τηλεπικοινωνιών που σου δημιουργεί προβλήματα με την οπτική ίνα.

Μπράβο! Το πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Να είμαι εγώ στο τηλέφωνο με το τεχνικό τμήμα και να ρίχνω μπινελίκια και παράλληλα να παίζω στη Γερμανία και στην Καλαμάτα ταυτόχρονα!

Και εσύ θα παίρνεις κανονικά τα ποσοστά σου.

Όχι, το A.I θα παίρνει τα ποσοστά, ένα τίμιο 3%. Εγώ θα παίρνω τα υπόλοιπα. Έτσι κι αλλιώς, το A.I τι ανάγκες έχει; Έχει να δώσει για νοίκι στο Παγκράτι; Έχει να πάει σούπερ μάρκετ; Να πληρώσει ΕΝΦΙΑ, ΕΦΚΑ, ΦΠΑ; Όχι! Άρα, 3% είναι πολύ καλά για το νερό που καταναλώνει. Θα το κάνω σκλάβο μου! Αυτό.

Αρα θα νικήσουμε τις μηχανές;

Είναι περίεργη αυτή η συζήτηση. Δεν μπορεί να λες ότι θα νικήσεις κάτι το οποίο έφτιαξες εσύ. Είναι πολύ αντιφατικό. Δεν προσγειώθηκαν μια μέρα οι μηχανές από τον Θεό. Συγγνώμη, δεν υπάρχει Θεός. Δεν προσγειώθηκαν από το σύμπαν. Εμείς το φτιάξαμε (το A.I) παιδιά! Χαλαρά. Ότι θα εξελιχθεί πολύ, θα εξελιχθεί. Εμένα πάντως αυτό δεν με τρομοκρατεί.

Στην Αλβανία έβαλαν υπουργό Α.Ι. Θα μου πεις, βέβαια, δεν έχει ουσιαστική διαφορά με τον ζωντανό, αλλά…

Έχεις δει τους υπουργούς που έχουμε εμείς; Έχεις δει; Αυτό λίγο νεράκι θέλει και παίρνει πιο σωστές αποφάσεις. Να πω ότι έχουμε υπουργούς σπαθί και ότι κάτι θα χάσουμε…

Μπορεί να αντικαταστήσει δουλειές.

Σίγουρα θα αντικαταστήσει κάποιες δουλειές. Θα δημιουργήσει, όμως, και θέσεις εργασίας. Διάβαζα τις προάλλες κάτι σχετικό με αυτό. Όταν εφευρέθηκε η φωτογραφία είχαν πάθει όλοι ανάλογο πανικό με αυτόν που ζούμε τώρα με το A.I. Ανησυχούσαν, ας πούμε, για το επάγγελμα του ζωγράφου. Πίστευαν ότι θα εξαφανιστεί. Δεν εξαφανίστηκε, προφανώς. Υπάρχει. Σε κάθε ανακάλυψη, στην αρχή, υπάρχει φόβος. Είναι το άγνωστο και δεν ξέρουμε πού θα πάει.

Πάμε αμέσως στο χειρότερο. Εγώ σου είπα ότι θα σε αντικαταστήσει.

Μα, είμαστε το χειρότερο! Δεν μπορούμε να πάμε στο χειρότερο! Δες πώς είναι ο πλανήτης αυτή τη στιγμή. Είμαστε στα χειρότερα.

Φαντάσου με το A.I

Εγώ, το λέω και στην παράσταση, θέλω να έρθει το τέλος του κόσμου! Βέβαια. Τώρα, όσο ζούμε.

Τώρα;

Όχι τώρα, τώρα, γιατί έχω και μια δουλειά μετά.

Να έρθει σύντομα.

Ναι. Σκέψου λίγο. Αν χανόταν αυτήν τη στιγμή η ανθρωπότητα, θα έλειπε σε κανέναν; Θα ζοριζόταν ο πλανήτης να πάρει ξανά τα πάνω του;

Όχι.

Ε, είδες; Δεν είναι ότι είμαστε στα καλύτερα μας για να πούμε κρίμα, ήρθε το A.I και κατέστρεψε όλα τα καλά που έχουμε κάνει. Φυσικά έχουμε και κάποια καλά. Και φυσικά το A.I είναι δικό μας. Αν δεν το θέλουμε, ας το βγάλουμε από την πρίζα να τελειώνουμε.

Ποια θα είναι η τελευταία σου σκέψη αν καταστραφεί ο κόσμος; Το έχεις φανταστεί; Η τελευταία όμορφη σκέψη!

Έχει να κάνει με το τέλος του κόσμου που σου είπα. Επειδή θα πεθάνουμε κάποια στιγμή όλοι, είναι αλλιώς να φεύγεις εσύ από το πάρτι και αλλιώς να κλείνεις το πάρτι.

Άρα, να συνεχιστεί το πάρτι;

Όχι. Άμα τελειώσει το πάρτι και φύγουμε όλοι μαζί, together, δεν θα νιώθω ότι χάνω πράγματα (γέλια).

Πριν την έναρξη της παράστασης στην Αθήνα, τι κάνεις;

Πριν την έναρξη στην Αθήνα θα είμαι σε ευρωπαϊκή περιοδεία. Οι «Όμορφες Σκέψεις» πήγαν πρώτα περιοδεία στην υπόλοιπη Ελλάδα και μετά ήρθαν Αθήνα. Ξεκινάω εδώ στις 6 Νοεμβρίου, κάθε Πέμπτη στο θέατρο «Olvio. Θα πάω μέχρι Ιανουάριο. Μέχρι τέλος του μήνα, πάντως, θα είμαι ευρωπαϊκή περιοδεία, ύστερα Κύπρο και τέλος Αθήνα. Σας περιμένω, λοιπόν, να κάνουμε μαζί όμορφες σκέψεις.

Θα γίνει χαμός!

(γέλια).

INFO

Ήρα Κατσούδα

«Όμορφες Σκέψεις»

Στο θέατρο «Olvio», από 6 Νοεμβρίου.

Κάθε Πέμπτη στις 21:30

Διάρκεια: 70 λεπτά.

Γενική είσοδος: 12 ευρώ.

Πώληση εισιτηρίων ΕΔΩ

Οργάνωση Παραγωγής: Melodica Art Productions

*Η Ήρα Κατσούσα σε YouTube, Instagram,Tik Tok, Facebook

