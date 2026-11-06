Η «γοργόνα» που κορόιδεψε τον κόσμο: Επιστήμονες αποκαλύπτουν την αλήθεια για το αλλόκοτο πλάσμα

Κάποιοι το θεώρησαν ως πιθανό «χαμένο κρίκο» μεταξύ ανθρώπων και υδρόβιων ζώων.

Ένα παράξενο πλάσμα που έμοιαζε με γοργόνα, έκανε τον κόσμο να πιστέψει ότι ίσως οι μύθοι να έχουν κάποια δόση αλήθεια.

Το παράξενο αυτό δείγμα, που έμοιαζε μισό σαν άνθρωπος, μισό ψάρι, ονομάστηκε Γοργόνατων Φίτζι, και γνώρισε μεγάλη δόξα κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, όπου προωθήθηκε ως απόδειξη ενός μυστηριώδους πλάσματος που κρύβεται κάτω από τα κύματα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr