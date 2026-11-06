Οι M.A.T.E στο Gazzetta: «Κάνουμε ό,τι μας αρέσει!»

Οι Μ.Α.Τ.Ε μοιράζονται μαζί μας τον κόσμο του «Rush» (από Fine!Records) και σήμερα τον παρουσιάζουν στο «Κλακάζ».

Έβαλα το όνομά τους στο google translate και δεν κατάλαβα γιατί το έκανα. Έψαξα κριτικές/παρουσιάσεις για τον νέο τους δίσκο, αυτόν που φέρει τον τίτλο «Rush». Μετά μου ήρθε στο μυαλό μια περιπέτεια/κωμωδία, σκέτη αμερικανιά. Πήρα το δελτίο Τύπου και έμαθα ότι σήμερα στο «Κλακάζ», στις 22:00, θα παρουσιάσουν το άλμπουμ (είχε προηγηθεί το live στο WE, στη Θεσσαλονίκη), αυτό το «Rush» που μας έχει γοητεύσει από το πρώτο του άκουσμα. Έπειτα άκουσα ξανά το LP και μου ήρθε ένας ραπ στίχος που λέει σκάει το LP σαν κομήτης στη Γη... Και κάπως έτσι, πάνω στο ωστικό κύμα της έκρηξης, της εναλλακτικής ηλεκτρονικής μουσικής, ήρθαν και οι ερωτήσεις για μια μικρή συνέντευξη με την μπάντα. Το «Rush» είναι πολύ καλή δουλειά και οι Μ.Α.Τ.Ε δέχθηκαν να μας εξηγήσουν κάποια πράγματα γι’ αυτό το δημιούργημα. Τους ευχαριστούμε.

Τι θέλετε να εκφράσετε με το «Rush»;

Το «Rush» αποτελείται από ένα σύνολο κομματιών με διαφορετικό ύφος μεταξύ τους. Κάθε κομμάτι σε ταξιδεύει κάπου αλλού! Δεν είχαμε εξαρχής την πρόθεση να δημιουργήσουμε μια συγκεκριμένη εμπειρία ακρόασης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο ακροατής θα ακούσει τον δίσκο και θα «βιαστεί» να τον ξανακούσει!

Το κοινό, ακούγοντας το άλμπουμ σας, τι πιστεύετε ότι θα καταλάβει για σας;

Θα καταλάβει ότι είμαστε ένα τρίο με πολύ ιδιαίτερη δυναμική! Μπλέκουμε ρυθμούς, ηχοχρώματα, μελωδίες και στίχους μέσα από τα δικά μας φίλτρα, χωρίς κολλήματα και στεγανά. Γενικά, κάνουμε ό,τι μας αρέσει!

Πόσο δύσκολο ήταν να δημιουργηθεί αυτό το LP;

Το συγκεκριμένο LP προέκυψε σχετικά γρήγορα. Κάποιες ιδέες προϋπήρχαν, ενώ άλλες ξεκίνησαν ως αστείο και στην πορεία απέκτησαν μεγαλύτερη βαρύτητα. Ρεαλιστικά, θα λέγαμε ότι μας πήρε περίπου έναν χρόνο. Σε αυτό το διάστημα, στήσαμε αρχικά τις πρώτες εκδοχές των κομματιών, η Μαρία έγραψε τους στίχους και ο Θωμάς αφιέρωσε αρκετή φαιά ουσία στην ανάπτυξη των ντραμιστικών patterns. Η μίξη προχώρησε επίσης αρκετά γρήγορα, καθώς πλέον γνωρίζουμε τι θέλουμε και διαθέτουμε τα μέσα για να το υλοποιούμε άμεσα!

«Δεν είναι τυχαίο ότι, όταν κάποιοι αναρωτιούνται τι είδος μουσικής παίζουμε, καταλήγουν στον όρο «M.A.T.E. stream»!»

Υπάρχει σύνδεση με τα προηγούμενα άλμπουμ ή είναι τελείως διαφορετική εξέλιξη;

Σίγουρα μπορεί κανείς να διακρίνει κοινά στοιχεία ή, καλύτερα, μια κοινή αισθητική στους δίσκους μας. Ωστόσο, στο «Rush» διακρίνουμε μια εξέλιξη προς το καλύτερο, αλλά και ορισμένες εκπλήξεις, όπως το κομμάτι Disco Baby!

Ποιο κομμάτι είναι ο πυρήνας του «Rush»;

Ο καθένας μας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά σίγουρα ξεχωρίζει το Master of Illusion, το οποίο ήταν και το πρώτο κομμάτι που κυκλοφορήσαμε ως single. Στα επόμενα αγαπημένα μας βρίσκονται το Spider και το Sugar K!

Ποιες είναι οι επιρροές σας σε αυτή τη δουλειά;

Οι επιρροές μας προέρχονται από όλα τα είδη μουσικής. Μπορεί, βέβαια, να επηρεαζόμαστε και από τους ίδιους μας τους εαυτούς, καθώς και από τις προηγούμενες δουλειές μας! Δεν είναι τυχαίο ότι, όταν κάποιοι αναρωτιούνται τι είδος μουσικής παίζουμε, καταλήγουν στον όρο «M.A.T.E. stream»!

«Στόχος μας είναι να ακουστεί η μουσική μας σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο»

Η ποικιλομορφία στη μουσική σας γλώσσα είναι η πρόκληση που βάζετε στον εαυτό σας;

Η ποικιλομορφία αυτή προκύπτει εντελώς φυσικά για εμάς. Υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή ιδεών, αλλά και η ανάγκη να ακούσουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Έτσι δημιουργούμε τα κομμάτια μας: πρώτα απ' όλα, για εμάς τους ίδιους!

Τι σας κρατάει σε δημιουργική εγρήγορση;

Η μουσική είναι ένα όχημα για να διανύεις αυτή τη ζωή. Έτσι το βλέπουμε εμείς. Η δημιουργία μάς προσφέρει έναν τρόπο αυτοεκπλήρωσης και νοήματος — πράγματα απολύτως απαραίτητα μέσα στη ζοφερή πραγματικότητα που ζούμε.

Σε μια μικρή αγορά όπως η ελληνική, ποια είναι η θέση της εναλλακτικής ηλεκτρονικής μουσικής;

Υπάρχει κοινό που μπορεί να την εκτιμήσει, αλλά και κοινό που ίσως δεν θα την αναζητούσε από μόνο του, αλλά, όταν έρθει σε επαφή μαζί της, του αρέσει! Αστειευόμενοι μεταξύ μας, λέμε ότι το συνολικό κοινό μας στην Ελλάδα είναι περίπου 2.000 άτομα. Τα στατιστικά μας, βέβαια, δείχνουν ότι η αλληλεπίδραση με το κοινό αυξάνεται! Στόχος μας είναι να ακουστεί η μουσική μας σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Γι' αυτό έχουμε ήδη καταστρώσει τα σχέδιά μας για το εξωτερικό.

Σήμερα παρουσιάζεται το άλμπουμ στο «Κλακάζ». Τι προσδοκίες έχετε γι’ αυτό το live;

Είναι μια βραδιά κατά την οποία θα μοιραστούμε το «Rush» με το κοινό και θα ζήσουμε μαζί αυτή την εμπειρία! Για εμάς θα είναι η δεύτερη φορά που παρουσιάζουμε τον δίσκο ζωντανά, ενώ για το κοινό της Αθήνας θα είναι η πρώτη!

Μετά το «Rush» τι ακολουθεί;

Μετά το «Rush» ακολουθεί η προώθησή του σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Παράλληλα, εξερευνούμε ήδη νέες ιδέες για τα επόμενα singles!

Σας ευχαριστώ.

Και εμείς.

INFO

M.A.T.E

Live Παρουσίαση Δίσκου «Rush» στο «Κλακάζ» [Αβραμιώτου 6-8, Αθήνα, Μοναστηράκι]

Σήμερα στις 22:00

Εισιτήρια ΕΔΩ

Συντελεστές

Electronics, Guitar: Αδάμ Σιάγας

Drums: Θωμάς Κωστούλας

Vocals: Μαρία Ελισάβετ Κοτίνη

Visuals: Κωνσταντίνος Νησίδης

Production: Fine! Records x FRONTSTAGE Entertainment

Επικοινωνία – Προβολή στα media: Zuma Communications

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