Μυγοσκοτώστρα, μουσική και χιούμορ: Η Ματούλα Ζαμάνη ξέρει πώς να απαντήσει στα σχόλια για την εμφάνισή της

Η Ματούλα Ζαμάνη απάντησε με τον πιο ευφάνταστο τρόπο στα πικρόχολα σχόλια που έχει δεχτεί κατά καιρούς για την εμφάνισή της.

Σε μια σειρά από πικρόχολα σχόλια που έχει δεχτεί κατά καιρούς κάτω από τα posts της στο Instagram απάντησε η Ματούλα Ζαμάνη επιστρατεύοντας το χιούμορ της. Η τραγουδοποιός υπό τον ήχο του τραγουδιού της «Κανένας μόνος, καμία μόνη» εμφανίζεται να σκοτώνει με μια μυγοσκοτώστρα κάθε πικρό σχόλιο που της έγραψαν αφανίζοντάς το.

«Χριστέ μου γιατί τόση φρίκη σαν φάντασμα! Απορώ γιατί έχει κόσμο που τη βλέπει», έγραφε ένα από τα σχόλια. «Βρε παιδί μου, αυτή η Ματούλα δεν μπορεί λίγο να σουλουπωθεί; Δεν μιλάει κανείς για τα κιλά της, απλά να ντυθεί κόσμια, όχι σαν λέτσος! Πώς είναι έτσι; Λες και πάει στο χωριό στον τρίγο να πατήσει σταφύλια», έγραφε ένα άλλο.

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