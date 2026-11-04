Γιατί όλοι τραγουδούν «Μην το κάνεις θέμα»; Το viral φαινόμενο με τη φωνή της Μαριάνας Κατσιμίχα

Η δύναμη του «ήχου» στο TikTok, πώς ένα απόσπασμα μπορεί να μετατρέψει ένα τραγούδι σε viral φαινόμενο και να του χαρίσει μια δεύτερη ζωή μήνες μετά την κυκλοφορία του

«Μη το κάνεις θέμα, μα εγώ δεν έχω κάτι άλλο έξω από σένα». Αν τις τελευταίες εβδομάδες κάνετε scroll στο TikTok ή στο Instagram, είναι πολύ πιθανό να έχετε πετύχει αυτόν τον στίχο. Άλλοτε πάνω σε βίντεο με ερωτικές εξομολογήσεις, άλλοτε σε στιγμές νοσταλγίας και άλλοτε σε αναρτήσεις με μια δόση αυτοσαρκασμού, το τραγούδι έχει βρει τον δρόμο του προς τα social media και ακούγεται όλο και περισσότερο.

Πίσω από τον στίχο που έχει γίνει αναγνωρίσιμος σχεδόν από τις πρώτες λέξεις του βρίσκεται το «Σπρώχνω τη μέρα για να βγει», ένα τραγούδι του Ορέστη Ντάντου, με τη Μαριάνα Κατσιμίχα στην ερμηνεία. Και κάπως έτσι, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε πριν από περίπου οκτώ μήνες βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, αποδεικνύοντας ότι στην εποχή των social media η επιτυχία δεν έρχεται πάντοτε αμέσως μετά την κυκλοφορία.

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