«Rush.»: Η ιερή ορμή των M.A.T.E

Το Gazzetta άκουσε το νέο άλμπουμ, «Rush.» (από Fine!Records), των Μ.Α.Τ.Ε. Η μπάντα από τη Θεσσαλονίκη μας κερδίζει με την ομορφιά του ρευστού κόσμου της.

Η παροιμία λέει πως όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Ναι, αλλά αν μείνεις όρθιος, η βιασύνη μπορεί να γίνει ορμή και η ορμή ποτάμι ασταμάτητο. Και κάπως έτσι -όχι ακριβώς, αλλά κάπως έτσι- λειτουργεί η δημιουργική διαδικασία. Η έμπνευση σου έρχεται σε ανύποπτη (;) στιγμή και όταν σε βρίσκει σε ξαφνιάζει, σε κάνει να αισθάνεσαι την ένταση φυσικού φαινομένου. Τότε, εσύ που είσαι το μέσο επεξεργασίας και διάδοσης, ταράζεσαι εσωτερικά και ψάχνεις το λευκό χαρτί, τον λευκό καμβά, το ακατέργαστο λευκό μάρμαρο. Θες να πάρεις τις σκέψεις, τις ιδέες, τα πιθανά και απίθανα άλματά σου και να κάνεις κάτι που κάποιος δεν έχει ξαναδεί, ξανακούσει.

Η μουσική είναι ρευστή κίνηση και εικόνας που ακούς και αισθάνεσαι. Και επειδή αυτό που δεν ησυχάζει νέους κόσμους γεννά και τους παλιούς αλλάζει, ο καλλιτέχνης δημιουργός, ο μουσικός εν προκειμένω, οφείλει να ακινητοποιήσει για λίγο την κίνηση και να δώσει στα μάτια του και στο κοινό την ομορφιά και τη δύναμη των γόνιμων υγρών που υπάρχουν στο ψυχικό υπέδαφος και στον κρυφό ουρανό μας. Ο δημιουργός είναι πάντα στην άκρη του γκρεμού και βλέπει, φτιάχνει, τη βιασύνη που γίνεται ορμή και μετά ποτάμι, γίνεται μουσικό σύνολο που λέγεται «το νέο άλμπουμ των Μ.Α.Τ.Ε, το Rush.» (από Fine! Records).

Η ρευστότητα που μας περιμένει



Ο νέος δίσκος των M.A.T.E έχει πολύχρωμα ίχνη μελανιού και ηχοτοπία, μουσικά προσκήνια/παρασκήνια, φωνές από τα πολλαπλά είδωλά μας. Σε αυτή τη δουλειά το ηλεκτρονικό τρίο από τη Θεσσαλονίκη μπαίνει στη δημιουργική καταιγίδα χωρίς καμία συστολή και προστατευτική πρόνοια. Το θάρρος και η τόλμη είναι η ανάποδη ομπρέλα που τους κάνει να συλλέγουν ρυθμούς διαφορετικούς και να τους δουλεύουν για να γίνουν ισότιμοι μέσα στο καλλιτεχνικό τους όραμα. Οι M.A.T.E ξέρουν ότι όλα είναι ίδια και όλα αλλάζουν και είναι αυτή η ρευστότητα που μας περιμένει για να δούμε ποιοι είμαστε και πού θέλουμε να πάμε.

Το «Rush.» εκφράζει απόλυτα τη ασύνορη «γλώσσα» της μουσικής και την ανεξάντλητη πηγή που μπορεί να βρει κάθε δημιουργός. Διαφορετικοί ήχοι, διαθέσεις, εκφράσεις… Ατμόσφαιρες άλλοτε ξέγνοιαστες και άλλοτε ήρεμα δυναμικές, αποφασιστικές, εξωπραγματικές, παραισθητικές. Οι M.A.T.E με αυτή τη δουλειά αποδεικνύουν ότι ξέρουν να ελέγχουν την πρωτογενή πηγή δημιουργίας, την ιερή ορμή που σε βρίσκει/τη βρίσκεις και μπορεί να σε οδηγήσει σε λαμπερό ξέφωτο.

Μια ατμόσφαιρα genre-fluid



Και τι είναι το «Rush.»; Το δελτίο Τύπου μας πληροφορεί ότι εδώ έχουμε ένα album που βρίσκει την μπάντα ανανεωμένη & να πειραματίζεται με νέους ήχους σε κομμάτια-έκπληξη και όπως πάντα κινούμενη ανάμεσα σε διάφορα genres, εξερευνώντας το «μεταίχμιο» που συναντιούνται αυτά. Ο νέος δίσκος του ηλεκτρονικού τριο από τη Θεσσαλονίκη, έρχεται μετά από 5 χρόνια δισκογραφικής σιωπής και με μια ιδιαίτερη "ορμή", το «RUSH.» σε βυθίζει σε μια ατμόσφαιρα που είναι σίγουρα genre-fluid. Θα ακούσεις από retro pop hits όπως το Disco Baby μέχρι κομμάτια που βρίσκουν την μπάντα να πειραματίζεται με trap elements, όπως το My Eyes. Και σε άλλο σημείο σωστά επισημαίνεται ότι οι M.A.T.E είναι μια μπάντα που σίγουρα δεν μπορείς να κατηγοριοποιήσεις ως προς το genre της, καθώς μας έχει συνηθίσει σε ρυθμούς drum n bass, dub, trip hop, electro, πολλές φορές στο ίδιο κομμάτι. Συμπέρασμα: το άλμπουμ «Rush.» είναι πολυμορφικό, καλά δουλεμένο/μετρημένο και κυλά σαν το γάργαρο νερό.

INFO

M.A.T.E

NEW ALBUM : "RUSH." [by Fine! Records]

Διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Το ακούτε ΕΔΩ

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