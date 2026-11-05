«Έσπασαν» τον κωδικό κλειδαριάς 400 ετών με τη βοήθεια της τεχνολογίας, αλλά παραμένει άγνωστο τι προστάτευε

Μια ορειχάλκινη κλειδαριά του 16ου αιώνα έκρυβε για περισσότερα από 400 χρόνια έναν τετραψήφιο κωδικό, επιστήμονες κατάφεραν να τον αποκρυπτογραφήσουν

Μια κλειδαριά ηλικίας περίπου 400 ετών, που βρέθηκε σε ναυάγιο στα ανοιχτά της Ουαλίας, έκρυβε ένα μυστικό που παρέμενε άλυτο για αιώνες. Επιστήμονες κατάφεραν τελικά να αποκωδικοποιήσουν τον μηχανισμό της, αποκαλύπτοντας τον συνδυασμό τεσσάρων γραμμάτων που την άνοιγε.

Πρόκειται για μια ορειχάλκινη κλειδαριά του 16ου αιώνα, η οποία βρισκόταν στο αγγλικό εμπορικό πλοίο Ann Francis, που χρησιμοποιούνταν και για λαθρεμπόριο. Το πλοίο ναυάγησε τον Δεκέμβριο του 1583, όταν μια ισχυρή καταιγίδα το παρέσυρε στα ανοιχτά των ουαλικών ακτών. Μαζί του βυθίστηκε και το πολύτιμο φορτίο του, ενώ η κλειδαριά παρέμεινε θαμμένη στην άμμο της παραλίας Margam για περισσότερους από τέσσερις αιώνες.

Η τεχνολογία που αποκάλυψε τον κωδικό των τεσσάρων γραμμάτων

Η λύση του μυστηρίου ήρθε χάρη στον David Williams, ερευνητικό συνεργάτη του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ. Ο μηχανικός χρησιμοποίησε τεχνολογία μικροτομογραφίας ακτίνων Χ (micro-CT), η οποία επέτρεψε στην ερευνητική ομάδα να εξετάσει το εσωτερικό της κλειδαριάς χωρίς να την ανοίξει ή να προκαλέσει οποιαδήποτε φθορά. Μέσα από τη δημιουργία μιας λεπτομερούς τρισδιάστατης απεικόνισης του μηχανισμού, ο Williams κατάφερε να διακρίνει τον τρόπο με τον οποίο ευθυγραμμίζονταν οι εγκοπές με τα γράμματα και να εντοπίσει τον ακριβή συνδυασμό. Ο κωδικός ήταν ANCE.

«Δεν είναι κάθε μέρα που έχεις την ευκαιρία να λύσεις ένα μυστήριο 400 ετών», ανέφερε ο Williams, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιείται συνήθως για τη μελέτη οστών και άλλων βιολογικών δομών. Στη συνέχεια, έστειλε τον συνδυασμό στους ειδικούς του μουσείου Amgueddfa Cymru – Museum Wales, το οποίο έχει αναλάβει τη φύλαξη των ευρημάτων από το ναυάγιο. Η επιβεβαίωση ότι ο κωδικός ήταν σωστός αποτέλεσε μια ιδιαίτερα ικανοποιητική στιγμή για την ερευνητική ομάδα.

Η ιστορία του ναυαγίου και ο θησαυρός που βρέθηκε στην άμμο

Η σύγχρονη ιστορία της ανακάλυψης ξεκίνησε το 1996, όταν ο ανιχνευτής μετάλλων Peter Hughes εντόπισε το ναυάγιο και μέρος του φορτίου του. Για τα επόμενα 21 χρόνια επέστρεφε στην παραλία, αναζητώντας αντικείμενα που αποκαλύπτονταν κάθε φορά που οι καταιγίδες και οι εργασίες εκβάθυνσης απομάκρυναν στρώματα άμμου. Ανάμεσα στα ευρήματα που εντόπισε ήταν σπάνια χρυσά νομίσματα από την εποχή του Φερδινάνδου και της Ισαβέλλας της Ισπανίας, ασημένια νομίσματα, μια σφυρίχτρα λοστρόμου και άλλα αντικείμενα του 16ου αιώνα. Η κλειδαριά βρέθηκε το 1999. Ο Hughes είχε εντυπωσιαστεί από την εξαιρετική κατασκευή της και την κατάσταση στην οποία διατηρούνταν, παρά το γεγονός ότι είχε παραμείνει για περισσότερα από 400 χρόνια κάτω από την άμμο. Μάλιστα, είχε διαπιστώσει ότι οι περιστρεφόμενοι δακτύλιοι με τα γράμματα κινούνταν με ευκολία.

Παρά την αποκάλυψη του κωδικού, το σημαντικότερο ερώτημα εξακολουθεί να μην έχει απαντηθεί: Τι ακριβώς προστάτευε η κλειδαριά; Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ενδεχομένως ασφάλιζε ένα σεντούκι με πολύτιμα αντικείμενα. Κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε εντοπίστηκαν ισπανικά ασημένια νομίσματα και δύο σταθμά νομισμάτων, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα να φύλαγε κάποιον θησαυρό. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να προστάτευε έγγραφα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα που δεν διασώθηκαν από το ναυάγιο και το πέρασμα των αιώνων. Ένα ακόμη ερώτημα αφορά τη σημασία του συνδυασμού ANCE. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν αν τα τέσσερα γράμματα είχαν κάποιο ιδιαίτερο νόημα για τον ιδιοκτήτη της κλειδαριάς ή αν επιλέχθηκαν τυχαία. Η κλειδαριά, μαζί με τα υπόλοιπα ευρήματα του Ann Francis, παρουσιάζεται στην έκθεση «Tides of Treasure» στο Εθνικό Μουσείο Waterfront, στο Σουόνσι της Ουαλίας.

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