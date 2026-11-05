Πέθανε το πρώην μοντέλο Ελευθερία Σιφναίου - Το 2002 είχε αναδειχθεί Europe Face of the Year

Έφυγε από τη ζωή το πρώην μοντέλο Ελευθερία Σιφναίου που είχε διαγράψει μια σημαντική πορεία στα 00s. Η ανάρτηση της φίλης της.

Έφυγε από τη ζωή το πρώην μοντέλο Ελευθερία Σιφναίου που είχε διαγράψει μια σημαντική πορεία στα 00s. Ο θάνατός της έγινε γνωστός από τα social media και τη συγκινητική ανάρτηση της φίλης της Άντζελας Τράνταλη.

«Γνωριστήκαμε στην agence, γίναμε φίλες, κάναμε διακοπές, βγαίναμε τα βράδια, χορεύαμε και γελάγαμε πολύ… Πάντα γελάγαμε πολύ… Μου έστειλες αυτό το Πολαρόιντ ένα βράδυ από τότε… Σε πήρα την Παρασκευή και δεν απάντησες…Σου έστειλα μήνυμα “όλα οκ κορίτσι;”. Δεν είπες τίποτα σε κανέναν… Απίστευτη. Απίστευτο», έγραψε στην ανάρτηση της.

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