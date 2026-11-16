Ο Αντώνης Πανούτσος δίνει τη δική του μάχη στον Ευαγγελισμό, με τον Αντώνη Καρπετόπουλο να εκφράζει την ελπίδα του.

Τη δύσκολη μάχη που δίνει ο Αντώνης Πανούτσος σχολίασε ο Αντώνης Καρπετόπουλος, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για τη δύναμη και τις αντοχές που έχει επιδείξει ο φίλος και συνάδελφός του. Οι δύο δημοσιογράφοι γνωρίζονται και κάνουν παρέα από το 1995, με τον γνωστό αθλητικογράφο να μην κρύβει την αγωνία του για την πορεία της υγείας του.

O Αντώνης Καρπετόπουλος αναφέρθηκε στην προσωπική τους σχέση, αλλά και στη δύσκολη περίοδο που περνά ο Αντώνης Πανούτσος, τονίζοντας πως η δύναμη που έχει δείξει έχει προκαλέσει εντύπωση ακόμη και στους γιατρούς.

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