Μια οικογένεια προσπαθεί να διαχειριστεί την ανείπωτη απώλεια του 18 μηνών παιδιού της, που έχασε τη ζωή του μετά την κατάποση βενζίνης μέσα στο σπίτι.

Με λόγια που αποτυπώνουν το μέγεθος της απώλειας αποχαιρετά τον 18 μηνών γιο του ο πατέρας του μικρού Ζαχαρία, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο Ηράκλειο, έπειτα από ένα τραγικό περιστατικό μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Το παιδί διέφυγε από την προσοχή των γονιών του, βρήκε ένα μικρό μπουκάλι με βενζίνη και ήπιε από το περιεχόμενό του, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια δραματική επιχείρηση για τη διάσωσή του.

Η είδηση του θανάτου του μικρού αγοριού έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του, με τον πατέρα να επιλέγει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει τον πόνο του και να αποχαιρετήσει το παιδί του. Η ανάρτησή του συνοδεύεται από μια φωτογραφία του μικρού Ζαχαρία, στην οποία εμφανίζεται χαμογελαστός, και περιλαμβάνει λόγια που αποτυπώνουν το κενό που αφήνει πίσω του.

Το συγκλονιστικό αντίο

«Ζαχαρούλι μου. Χαμογελαστό παιδάκι μου. Καρδιά μου. Ποιος θα τρέχει να με παίρνει αγκαλιά όταν γυρίζω σπίτι και να φωνάζει μπαμπά μπαμπά! Ποιος θα σου φιλάει τα μαγουλάκια σου! Στο καλό καρδιά μου καλό ταξίδι. Θα σε θυμάμαι για πάντα», έγραψε ο πατέρας, περιγράφοντας με τον πιο προσωπικό τρόπο την απουσία που καλείται πλέον να αντιμετωπίσει η οικογένεια.

Για τους γονείς, οι καθημερινές στιγμές που μέχρι πριν από λίγες ημέρες αποτελούσαν κομμάτι της ζωής τους έχουν μετατραπεί σε αναμνήσεις. Το τρέξιμο του μικρού προς τον πατέρα του όταν επέστρεφε στο σπίτι, οι φωνές του και οι αγκαλιές του είναι όσα εκείνος θυμάται και αποτυπώνει στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

Η κηδεία του 18 μηνών αγοριού θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στις 16:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Νέα Αλικαρνασσό, όπου συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον μικρό Ζαχαρία.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, στο σπίτι της οικογένειας στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, το αγοράκι βρισκόταν στο μπάνιο μαζί με τη μητέρα του, όταν φέρεται να άνοιξε ένα ντουλάπι και να εντόπισε ένα μικρό μπουκάλι που περιείχε βενζίνη.

Το παιδί κατάφερε να πάρει το δοχείο και να πιει από το περιεχόμενό του, χωρίς να γίνει αμέσως αντιληπτό τι είχε συμβεί. Όταν η μητέρα αντιλήφθηκε την κατάσταση, κινητοποιήθηκε άμεσα και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να παραλαμβάνει το βρέφος και να το μεταφέρει εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η κατάσταση της υγείας του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη. Οι γιατροί ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης και κατάφεραν αρχικά να επαναφέρουν το παιδί. Ωστόσο, η αγωνία δεν είχε τέλος για την οικογένεια. Λίγο μετά τις 21:00, η καρδιά του μικρού αγοριού σταμάτησε να χτυπά, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού.

Η δικαστική εξέλιξη

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, οι δύο γονείς συνελήφθησαν αρχικά, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Τη Δευτέρα οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών για να απολογηθούν σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Μετά τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους επιβληθούν περιοριστικοί όροι.

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