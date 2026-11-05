Φλόγες και ουρλιαχτά - Κόβει την ανάσα νέο βίντεο από την επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη
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Από την επίθεση τραυματίστηκαν τρία άτομα
Κόβει την ανάσα βίντεο από την χθεσινή επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, με τους τρεις τραυματίες.
Σύμφωνα με μαρτυρία που μεταφέρθηκε στο Newsbomb και τον Μιχάλη Παπαδάκο, περίπου 40-50 άτομα, κρατώντας τσεκούρια και μολότοφ, εισέβαλαν στον χώρο, έσπασαν τα τζάμια και μπήκαν μέσα στην αίθουσα, όπου για περίπου πέντε λεπτά επικράτησαν σκηνές ακραίας βίας. Όπως περιγράφει ο μάρτυρας, η επίθεση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι δράστες μπήκαν στον χώρο με πρόθεση να προκαλέσουν ακόμη και θανάσιμους τραυματισμούς.
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