«Ραντεβού» για ξύλο στο Ηράκλειο: Αυτοσχέδιοι αγώνες μποξ προκαλούν αναστάτωση στους κατοίκους

Οι αγώνες «διαφημίζονται» πρώτα στα social media - Yπάρχουν ακόμη και «τσιλιαδόροι», οι οποίοι παρακολουθούν την κίνηση στην περιοχή

Αναστάτωση προκαλούν αυτοσχέδιοι αγώνες μποξ που διοργανώνονται σε κατοικημένη περιοχή του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CretaLive, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, συνήθως τις Κυριακές, στο παρκάκι της οδού Λεβίνου, στην περιοχή της Θερίσου, διοργανώνονται αγώνες πυγμαχίας, οι οποίοι εκτός από αθλητές, περιλαμβάνουν τη συμμετοχή διαιτητών, αλλά και θεατών.

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