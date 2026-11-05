Αν ένας άντρας έχει αυτές τις 8 συνήθειες, τρέξε όσο πιο μακριά γίνεται

Αυτές οι συνήθειες αποτελούν τεράστιο red flag σε έναν άντρα. Αλήθεια, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καμία θέση στη ζωή σου.

Όλοι έχουμε βρεθεί - δυστυχώς - σε λάθος σχέσεις ή μάλλον σε σχέσεις με λάθος ανθρώπους. Αν κάποιος μπορούσε να εφεύρει ένα μαγικό κουμπί, το οποίο θα μας απέτρεπε από το να συναναστραφούμε με ακατάλληλα άτομα, σώζοντας τον χρόνο, την ψυχή και την ενέργειά μας, σίγουρα θα πλούτιζε. Οι περισσότερες από εμάς έχουμε μπει σε τοξικές, συναισθηματικά μπερδεμένες καταστάσεις με άντρες, από τις οποίες δεν καταφέραμε να βγούμε αλώβητες. Αν, όμως, γνωρίζαμε από την αρχή τα red flags, τότε ίσως και να είχαμε προλάβει να προστατέψουμε τον εαυτό μας.

Σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα σχέσεων, οι “λάθος” άντρες τείνουν να έχουν στην καθημερινότητα τους οκτώ συνήθειες, οι οποίες βροντοφωνάζουν πως εδώ τα πράγματα δεν είναι καθαρά και ξάστερα. Ναι, δεν θα τις καταλάβεις όλες από το πρώτο ραντεβού, ωστόσο αν δώσεις την πρέπουσα σημασία, θα τις αντιληφθείς από την αρχή της σχέσης. Αυτά τα τοξικά χαρακτηριστικά έχουν τη δύναμη να σε διαλύσουν - ψυχικά και συναισθηματικά - συνεπώς δεν αξίζει καν τον κόπο να μπεις στη διαδικασία.

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