Πρωτοφανές περιστατικό στην ιατρική βιβλιογραφία: Άνδρας κατάπιε μπανάνα τυλιγμένη σε προφυλακτικό!

34χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα με έντονους πόνους στο στομάχι, ναυτία και εμετούς, αποκαλύπτοντας τελικά στους γιατρούς ότι είχε καταπιεί μια μπανάνα κάπως περίεργα...

Οι γιατροί είναι συνηθισμένοι στο να αντιμετωπίζουν περίεργα περιστατικά, όμως η περίπτωση ενός 34χρονου ασθενούς ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Ο άνδρας προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών υποφέροντας από πόνο στο στομάχι, ναυτία και εμετούς, συμπτώματα που, όπως ανέφερε, είχαν ξεκινήσει επτά ώρες νωρίτερα. Η κατάστασή του ήταν τόσο επιβαρυμένη που αδυνατούσε να φάει ή να πιει, ενώ δεν είχε πάει στην τουαλέτα από την προηγούμενη ημέρα.

Πρωτοφανές περιστατικό στην ιατρική βιβλιογραφία

Η αιτία της αδιαθεσίας του αποδείχθηκε εξαιρετικά αλλόκοτη, καθώς είχε καταπιεί μια μπανάνα χωμένη μέσα σε προφυλακτικό.

Η περίεργη αυτή μελέτη περίπτωσης δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό Cureus, το οποίο την κατέγραψε ως την πρώτη στο είδος της. Οι συγγραφείς της δημοσίευσης σημείωσαν: «Μια αναζήτηση στη βιβλιογραφία σχετικά με εντερικές αποφράξεις που σχετίζονται με προφυλακτικά απέδωσε πολυπληθείς αναφορές περιπτώσεων στις οποίες το προφυλακτικό ήταν γεμάτο με ναρκωτικά».

Ωστόσο, συμπλήρωσαν ότι: «Λίγες αναφορές αφορούσαν προφυλακτικά γεμάτα με υγρό και καμία δεν αφορούσε προφυλακτικά γεμάτα με φρούτα».

Ο κατά τα άλλα υγιής άνδρας παραδέχθηκε ότι είχε καταπιεί τη διπλά προστατευμένη μπανάνα κατά τη διάρκεια μιας «ορμονικής οργής» 24 ώρες νωρίτερα. Οι ερευνητές σημείωσαν ότι ο ασθενής είχε ιστορικό κατάθλιψης.

«Αρνήθηκε την πρόθεση αυτοτραυματισμού ή προηγούμενο ιστορικό κατάποσης ξένου σώματος», ανέφεραν οι γιατροί. Παράλληλα, ο ίδιος επέμεινε ότι δεν βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ούτε ήταν μεθυσμένος κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Ευτυχώς, οι χειρουργοί κατάφεραν να αφαιρέσουν το επικίνδυνο σνακ από το λεπτό του έντερο και ο άνδρας ανάρρωσε πλήρως.

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