Αντώνης Κανάκης: Η αντίδρασή του όταν ρωτήθηκε για την αποχώρηση από τον ΑΝΤ1

Την πρώτη του συνέντευξη μετά την αποχώρηση του από τον ΑΝΤ1 έδωσε ο Αντώνης Κανάκης αναφερόμενος στη διαδρομή του «Ράδιο Αρβύλα». Τι είπε για την αποχώρηση από τον ΑΝΤ1.

Την πρώτη του συνέντευξη μετά την αποχώρηση του από τον ΑΝΤ1 έδωσε ο Αντώνης Κανάκης αναφερόμενος τόσο στην προσωπική του διαδρομή, όσο και εκείνης του «Ράδιο Αρβύλα».

«Ακόμα και το “Ράδιο Αρβύλα” που κλείνει 20 χρόνια δεν έχει καμία σχέση αυτό που ξεκίνησε με το τώρα» εξήγησε ο Αντώνης Κανάκης. «Και αυτό είναι λογικό να μου πεις. Μιλάμε για 20 χρόνια. Οτιδήποτε είναι αληθινό και βασίζεται στην εξέλιξη των ανθρώπων, μαζί τους εξελίσσονται και είναι ζωντανοί οργανισμοί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η αλλαγή» συνέχισε ο Αντώνης Κανάκης. «Σε άλλον κόσμο κάναμε την πρώτη μας εκπομπή του “Ράδιο Αρβύλα” και σε άλλον κόσμο την κάνουμε αυτή τη στιγμή.

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