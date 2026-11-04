Στάθης Παναγιωτόπουλος: Διακόπηκε για τις 8/12 η δίκη στο Εφετείο - «Δεν ήθελε να τη βλάψει» κατέθεσε ο αδελφός του

Για τις 8 Δεκεμβρίου διακόπηκε η δίκη στο Εφετείο για την υπόθεση με το revenge porn του Στάθη Παναγιωτόπουλου.

Για τις 8 Δεκεμβρίου διακόπηκε η δίκη στο Εφετείο για την υπόθεση με το revenge porn του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Η διαδικασία είχε ξεκινήσει την Τρίτη (03.11.2026) στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και μία ημέρα αργότερα, κατέθεσε η πρώτη καταγγέλλουσα αλλά και ο αδελφός του πρώην παρουσιαστή του ΑΝΤ1, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Αποκαλύψεις» φέρεται να υποστήριξε ότι: «Ντρέπομαι πολύ για όσα έγιναν και καλά έκανε η γυναίκα που τον κατήγγειλε.

Ο αδελφός μου όμως δεν ήθελε να τη βλάψει. Έχει πάθη. Έχει καταστραφεί, έχει μείνει σκιά του εαυτού του. Χώρισε από τη σύντροφό του. Με τις άλλες δύο καταγγέλουσες έχει κλείσει η υπόθεση από όσο γνωρίζω, σε εκείνες όμως δεν φαίνονταν τα πρόσωπά τους στα βίντεο».

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