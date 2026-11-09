Τραγικός απολογισμός στην Κρήτη: 12 νεκροί και 105 διασωθέντες από τρεις λέμβους

Δώδεκα άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λέμβο που βρέθηκε νότια της Κρήτης, ενώ σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διασώθηκαν συνολικά 105 μετανάστες.

Τραγικός είναι ο απολογισμός τριών επιχειρήσεων εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών που πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Δώδεκα άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε μία λέμβο, ενώ συνολικά 105 αλλοδαποί διασώθηκαν από τις δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν σε τρία διαφορετικά περιστατικά.

Το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου 15 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε από διερχόμενο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο έφερε σημαία Μαρόκου. Αμέσως ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και ξεκίνησε επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Οι 12 νεκροί στη λέμβο

Στο σημείο έσπευσε πλωτό περιπολικό του Λιμενικού Σώματος, το οποίο περισυνέλεξε 18 επιζώντες. Μέσα στη λέμβο εντοπίστηκαν επίσης οι σοροί 12 ανθρώπων, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο περιστατικό να έχει τον βαρύτερο απολογισμό από τις τρεις επιχειρήσεις. Οι διασωθέντες και οι σοροί μεταφέρθηκαν με το σκάφος του Λιμενικού, το οποίο κατευθύνθηκε προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Την ίδια ώρα, δύο ακόμη λέμβοι εντοπίστηκαν σε θαλάσσιες περιοχές περίπου 30 και 31 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Στην πρώτη επέβαιναν περίπου 47 αλλοδαποί, ενώ στη δεύτερη βρίσκονταν περίπου 40 άνθρωποι.

Για τον εντοπισμό των δύο σκαφών υπήρξε συνδρομή εναέριων μέσων της Frontex, μεταξύ των οποίων επανδρωμένο αεροσκάφος και μη επανδρωμένο μέσο. Ακολούθησαν επιχειρήσεις περισυλλογής από σκάφη της ευρωπαϊκής δύναμης, με τους συνολικά 87 επιβαίνοντες να διασώζονται και να μεταφέρονται προς το λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Η νέα τραγωδία έρχεται να προστεθεί στα περιστατικά με λέμβους που εντοπίζονται στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού, όπου οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης απαιτούν συχνά τη συνεργασία ελληνικών και ευρωπαϊκών δυνάμεων.

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