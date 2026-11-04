Από τη Δροσιά μέχρι το Περιστέρι: 8 bakeries που συζητά όλη η Αθήνα

Οι φούρνοι νέας γενιάς αποτελούν το νέο στέκι της νεολαίας - και όχι μόνο. 8 διευθύνσεις που ξεχωρίσαμε στην Αθήνα και, μάλλον, θα λατρέψεις και εσύ.

Είμαστε η γενιά που ακολουθεί πιστά - μερικές φορές και αδικαιολόγητα - τις τάσεις της εποχής. Τα τελευταία χρόνια, ένα από τα trend που “ανθίζει” στην αθηναϊκή πρωτεύουσα και, γενικότερα, στις μεγαλουπόλεις της χώρας μας, είναι τα bakeries ή αλλιώς οι φούρνοι νέας γενιάς. Μετά την “επιδημία” των brunch, το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε στην αρτοποιία και όλα τα καλούδια που μπορείς να βρεις σε έναν φούρνο - όχι με την κλασική έννοια - της Αθήνας. Ο καφές ανέκαθεν βρισκόταν ψηλά στη λίστα, συνεπώς δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός των bakeries.

Από τα βόρεια στα νότια και από τα ανατολικά στα δυτικά, σε κάθε περιοχή της Αθήνας θα βρεις αυτή τη στιγμή έναν πιο ψαγμένο φούρνο, ο οποίος έχει γίνει, μάλλον, και στέκι των locals - και όχι μόνο. Καθώς βρισκόμαστε στην εποχή όπου η υγιεινή - κατά κύριο λόγο πρωτεϊνική - διατροφή βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από τις βιτρίνες αυτών των φούρνων νέας γενιάς και οι healthy επιλογές, γεγονός που ενισχύει ακόμα περισσότερο τη δημοτικότητά τους.

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