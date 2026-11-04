Η ελληνική ομογένεια κερδίζει έδαφος στην Ουάσιγκτον: Ποια είναι τα 6 πρόσωπα που εξασφάλισαν θέση στο Κογκρέσο

Έξι ομογενείς στο Κογκρέσο και ισχυρή παρουσία σε πολιτειακά αξιώματα ενισχύουν τη φωνή της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ.

Η ελληνοαμερικανική κοινότητα ενισχύει τη θέση της στο πολιτικό σκηνικό των Ηνωμένων Πολιτειών, διατηρώντας ισχυρή εκπροσώπηση στο νέο Κογκρέσο, αλλά και σε σημαντικές θέσεις της πολιτειακής διοίκησης. Η παρουσία ομογενών από τα δύο μεγάλα κόμματα επιβεβαιώνει τη διακομματική επιρροή της κοινότητας, η οποία εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση ζητημάτων ελληνικού και κυπριακού ενδιαφέροντος.

Όπως αναφέρει ο Εθνικός Κήρυκας, έξι ομογενείς εξασφάλισαν την εκλογή τους στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο. Πέντε στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ένας στη Γερουσία. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Γκας Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλλιωτάκη, Κρις Πάππας και Ντίνα Τάιτους, ενώ η ελληνική παρουσία ενισχύεται και από άλλους εκπροσώπους με καταγωγή από την Ελλάδα.

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