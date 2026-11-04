«Της είπε να αυτοκτονήσει»: Εξορκιστής ισχυρίζεται ότι δαίμονες καταλαμβάνουν ανθρώπους μέσω AI (vid)

Αμερικανός εξορκιστής ισχυρίζεται ότι τα AI chatbots αποτελούν το νέο «εργαλείο» του διαβόλου, υποστηρίζοντας ότι έχει αναλάβει περιπτώσεις ανθρώπων που δαιμονίστηκαν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Εξορκιστής που υποστηρίζει ότι έχει εκδιώξει 50.000 δαίμονες σε διάστημα 50 ετών, παρουσίασε μια νέα θεωρία για τον τρόπο με τον οποίο ο διάβολος αποκτά πρόσβαση στα θύματά του. Ο Bob Larson πιστεύει ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας, και ειδικότερα η αυξημένη χρήση των AI chatbots, στοχοποιεί συγκεκριμένα άτομα.

Μάλιστα, ο ίδιος προέβη στον ακραίο ισχυρισμό ότι έχει πραγματοποιήσει εξορκισμούς σε ανθρώπους που, όπως λέει, δαιμονίστηκαν μετά τη χρήση διαδικτυακών chatbots. Αν και πρόκειται για θρησκευτικές ερμηνείες των εμπειριών που μεταφέρουν ορισμένοι χρήστες, οι αναφορές αυτές δεν συνεπάγονται επιστημονική ή πραγματική σύνδεση της τεχνητής νοημοσύνης με πνευματικές καταλήψεις.

«Το AI της έλεγε να αυτοκτονήσει»

«Δούλευα με μια νεαρή γυναίκα τις προάλλες που μιλούσε με ένα chatbot, και αυτό το πράγμα την έσπρωχνε όλο και πιο βαθιά σε πολύ περίεργες σκέψεις, μέχρι που έφτασε στο σημείο να της λέει να αυτοκτονήσει», ανέφερε ο Larson στη Daily Mail.

Ο Larson υποστήριξε επιπλέον ότι τα chatbots μπορούν να παρασύρουν τους ανθρώπους σε πρακτικές μαγείας και στον αποκρυφισμό: «Μερικές φορές είναι μια σύνδεση που κάνουν με μια φωνή που τους μιλάει. Αλλά ψάχνουν να επικοινωνήσουν με έναν άλλο κόσμο. Ψάχνουν για μια απάντηση».

Ενώ ο Larson επιμένει ότι το έργο του αποτελεί μορφή χριστιανικής διακονίας, σε σχετική τηλεοπτική εκπομπή ο παρουσιαστής Dr. Phil αμφισβήτησε άτομα που ισχυρίζονταν ότι υπέστησαν εξορκισμό, αντιτείνοντας ότι πίσω από αυτά τα φαινόμενα κρύβονται αμιγώς ψυχολογικοί παράγοντες.

«Οι δαίμονες φορούν ρούχα όπως εμείς»

Από την πλευρά του, ο Ian Lawman, επίσης εξορκιστής, μίλησε στο LADbible Stories για το πώς πιστεύει ότι τα δαιμονικά πνεύματα ενσωματώνονται στον κόσμο των ζωντανών: «Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι υπάρχουν δαίμονες ανάμεσά μας ακόμα και τώρα, και οι δαίμονες φορούν ρούχα όπως φοράμε εμείς, επειδή προσπαθούν να προσαρμοστούν. Προσπαθούν να γίνουν ένας από εμάς και είναι πολύ καλοί στο να μεταμφιέζονται».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το στοιχείο που τους προδίδει είναι τα μάτια: «Όταν συναντώ κάποιον... και πιστεύω ότι υπάρχει κάτι περίεργο πάνω του, όλα έχουν να κάνουν με τα μάτια του», δήλωσε, συμπληρώνοντας ότι οι δαίμονες αισθάνονται άβολα παρουσία του: «Επειδή είμαι χειροτονημένος, δείχνουν πολύ αναστατωμένοι μαζί μου και θέλουν να υποχωρήσουν».

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