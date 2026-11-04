Καιρός: Και ξαφνικά... θερμή εισβολή - Συμφωνία GFS, ECMWF, GEFS, GDPS για απότομη άνοδο στην Ελλάδα

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει άρδην το παραδοσιακό φθινοπωρινό σκηνικό, στέλνοντας τον υδράργυρο σε επίπεδα που παραπέμπουν περισσότερο σε αρχές Σεπτεμβρίου παρά στα μέσα Νοεμβρίου

Σε κλοιό ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών για την εποχή αναμένεται να βρεθεί η χώρα τις επόμενες ημέρες, καθώς τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία τεσσάρων διαφορετικών μετεωρολογικών προσεγγίσεων συγκλίνουν προς μια εντυπωσιακή θερμή εισβολή.

Η μελέτη των χαρτών, που περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Μοντέλο ECMWF, το παγκόσμιο μοντέλο GDPS, καθώς και τις εκδοχές GEFS και GFS, δείχνει ότι μια ισχυρή μάζα θερμού αέρα από την Αφρική και τη δυτική Μεσόγειο θα καλύψει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

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