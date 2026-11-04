Οι νέες ανατιμήσεις, τα κλειστά σχόλια του Αντώνη Σαμαρά και η εξόρμηση στις Σέρρες

Ο Μαξιμιλιανός σχολιάζει τις πιθανές νέες ανατιμήσεις, τα κλειστά σχόλια στις αναρτήσεις του Σαμαρά στα social media και την εξόρμηση στις Σέρρες.

Οι εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι προφανώς στο ραντάρ του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έχει απευθείας γραμμή επικοινωνίας με πολλούς ανθρώπους στην άλλη μεριά του Ατλαντικού για να καταλάβει τη δυναμική των πραγμάτων. Άλλωστε μόλις πριν από λίγες μέρες είχε βρεθεί και πάλι στη Νέα Υόρκη.

Η προοπτική αλλαγής συσχετισμών στη Βουλή των αντιπροσώπων και στη Γερουσία, κατά την εκτίμηση του πρωθυπουργού, σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν δύσκολοι μήνες με έναν Τραμπ ο οποίος θα επικεντρωθεί στο εξωτερικό λόγω εσωτερικών περιορισμών και άρα είναι απίθανο να κινηθούμε στη λογική της αποκλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν. Αυτό για τις ευρωπαϊκές οικονομίες σημαίνει επιπρόσθετη πίεση και κύμα πληθωρισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάγκη κρατικής στήριξης.

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