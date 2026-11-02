Φλόριντα: Τι συνέβη στο τελευταίο δραματικό λεπτό πριν το learjet «καρφωθεί» σε δρόμο του Παλμ Μπιτς

Εννέα άτομα σκοτώθηκαν από την πτώση του αεροπλάνου

Βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου (dashcam), το οποίο καταγράφει τη στιγμή που αεροσκάφος συντρίβεται σε δρόμο στη Φλόριντα, ήρθε στο φως το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τις αρχές, και οι εννέα επιβαίνοντες στο ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Learjet 60 έχασαν τη ζωή τους.

Το αεροσκάφος πετούσε κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ντόναλντ Τζέι Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, εκτελώντας δρομολόγιο από το Όστιν του Τέξας προς τις Μπαχάμες. Αρχικά, οι επικοινωνίες με τον πύργο ελέγχου αφορούσαν «μέτριες αναταράξεις» και την ανάγκη αντιμετώπισης του πάγου που είχε σχηματιστεί στο αεροσκάφος. Ωστόσο, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, η κατάσταση εξελίχθηκε σε τραγωδία.

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