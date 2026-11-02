Φόβοι για «τρικούβερτο γλέντι» του Τραμπ μετά τις εκλογές: Νέο «ξήλωμα» σε ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκή Άμυνα

Οι Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μία ανεπίσημη προθεσμία, που θέλει μια ήττα του στις εκλογές, να ωθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ σε περαιτέρω αμυντικό απομονωτισμό.

Οι Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μία ανεπίσημη προθεσμία που αναγκάζουν οι ΗΠΑ, αυτή που θέλει μια ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, να ωθούσε τον Ντόναλντ Τραμπ σε περαιτέρω αμυντικό απομονωτισμό.

Ο πιο στέρεος φόβος είναι πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα ενέτεινε εντείνει δραματικά τις επιθέσεις του κατά του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με πέντε διπλωμάτες του, οι οποίοι έλαβαν όλοι ανωνυμία για να μιλήσουν ελεύθερα για το ευαίσθητο ζήτημα στο Politico.

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