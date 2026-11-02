Επτά φορές ισόβια σε μητέρα που άφησε τον σύζυγό της να κακοποιεί σεξουαλικά την 11χρονη κόρη της

Το κορίτσι γέννησε στο σπίτι, χωρίς ιατρική βοήθεια και προγεννητική φροντίδα.

Σε επτά διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθειρξης καταδικάστηκε μία 34χρονη μητέρα στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ, καθώς κρίθηκε ένοχη επειδή δεν προστάτευσε την 11χρονη κόρη της από τη σεξουαλική κακοποίηση του συζύγου της και επέτρεψε στο παιδί να φέρει στον κόσμο το μωρό του μέσα στο σπίτι, χωρίς καμία ιατρική βοήθεια.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2025, όταν το κορίτσι γέννησε στο σπίτι της οικογένειας, χωρίς να έχει προηγηθεί προγεννητική παρακολούθηση ή να υπάρχει ιατρική υποστήριξη. Η μητέρα, Σέρι Γουόκερ, καταδικάστηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης KOKH, KTUL και τα δικαστικά αρχεία της κομητείας Μασκόγκι.

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