«Τα Γαλάζια Σου Γράμματα» ξαναζωντανεύουν στη «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη

Η Ελένη Μπούκλη ερμηνεύει το εμβληματικό τραγούδι σε μια νέα διασκευή του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου.

Τι ανέλπιστο δώρο ήταν αυτή η διασκευή! Τι σύλληψη, τι εκτέλεση!



Ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος μεγαλούργησε και ναι, "Τα Γαλάζια Σου Γράμματα" της ΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΦΛΕΒΑΣ είναι ήδη ένα κομμάτι εμβληματικό, ανεξίτηλα γραμμένο στις ψυχές μας.

Γιάννης Οικονομίδης

Η φιλία και η συνεργασία μας με τον Γιάννη Οικονομίδη τα τελευταία χρόνια έχουν χτιστεί πάνω σε τρελές ιδέες που κάναμε πραγματικότητα. Αυτή τη φορά, το να βάλουμε ένα τόσο κλασικό τραγούδι στο κινηματογραφικό του σύμπαν, σε μια τόσο κομβική στιγμή της Σπασμένης φλέβας, ήταν μια ακόμη - πιο - τρελή ιδέα και μια μεγάλη πρόκληση για εμένα.

Αλέξανδρος Λιβιτσάνος

Με το που άκουσα τη μουσική του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου και είδα τον κόσμο που έχει δημιουργήσει ο Γιάννης Οικονομίδης στη «Σπασμένη Φλέβα», ένιωσα πως το τραγούδι βρήκε από μόνο του τον δρόμο προς τη φωνή μου, χωρίς να χρειαστεί να σκεφτώ πώς θα το ερμηνεύσω. Για μένα ήταν σαν η μουσική να μιλάει και η φωνή να μην τραγουδάει, αλλά να μιλάει κι αυτή μέσα στην ταινία.

Ελένη Μπούκλη

Είναι πραγματικά συγκινητικό το πώς ένα τραγούδι, που έχει αγαπηθεί και κρύβει ήδη τη δική του ιστορία, μπορεί να αναγεννηθεί μέσα από μία ταινία και μία δυνατή συνεργασία. Η απάντηση βρίσκεται στα Τα Γαλάζια Σου Γράμματα, της ταινίας Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη. Ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος έδωσε νέα καλλιτεχνική διάσταση στη μουσική ανασύνθεση και η Ελένη Μπούκλη το προσέγγισε ερμηνευτικά εντάσσοντάς το στον ιδιαίτερο κόσμο του σκηνοθέτη.

Το τραγούδι που ερμήνευσε πρώτη η Δήμητρα Γαλάνη, σε πρώτη σύνθεση του Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχους του Γιώργου Κανελλόπουλου, με νέα πλέον ηχητική ταυτότητα γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι μία κινηματογραφικής αφήγησης.

Ο Λιβιτσάνος υπογράφει τη διασκευή, την ενορχήστρωση και την παραγωγή, παραδίδοντας μια μινιμαλιστική μουσική σύνθεση, η οποία, σε συνδυασμό με την εύθραυστη ερμηνεία της Μπούκλη δημιουργούν ένα τρυφερό και βαθιά συναισθηματικό τοπίο.

Η προσέγγιση αυτή λειτουργεί οργανικά με τη σκηνοθετική ματιά του Γιάννη Οικονομίδη, ο οποίος αναζητά την ένταση στα ανθρώπινα αδιέξοδα και τις συνθήκες που τους εγκλωβίζουν. Στην ταινία, τα Γαλάζια Σου Γράμματα, εντάσσονται αρμονικά στη δραματουργία, σαν να είναι μία συναισθηματική δήλωση που ενισχύει την απέλπιδα προσπάθεια για επιβίωση. Η συνεργασία του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου, του Γιάννη Οικονομίδη και της Ελένης Μπούκλη αναδεικνύει τη σχέση της μουσικής με τον κινηματογράφο. Ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί με τη συλλογική μνήμη μας μπορεί να αποκτήσει διαφορετικό νόημα όταν αλλάζει η οπτική και το πλαίσιο μέσα στο οποίο ακούγεται.

Η Σπασμένη Φλέβα έχει επιλεγεί ως η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους.

