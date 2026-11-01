Πίσω στα «90s» με τον Ηγεμόνα

Το Gazzetta άκουσε το νέο single, «90s» (Stay Independent), του ράπερ Ηγεμόνα και κατάλαβε πώς το «χθες» ενώνεται με το «σήμερα».

Τα 90s ήταν το απόγειο της εξωστρέφειας, της καταναλωτικής μανίας, της απελευθερωμένης ελπίδας για περισσότερα εφήμερα επιτεύγματα. Η φάση στα μεγάλα αστικά κέντρα ήταν αυτή: πολλά νέα στέκια για καφέ, πολλά νέα φαγάδικα, το σούσι κυριαρχούσε γαστρονομικά, η είσοδος στα μεγάλα club ήταν δείκτης αποδοχής, ευμάρειας, κοινωνικής αποδοχής, τα μπουζούκια είχαν γίνει μεγάλες πίστες, οι κατασκευαστικές ύψωναν κτίρια χωρίς μέτρο, η οπαδική τρέλα μεγάλωνε, η ενημέρωση είχε περάσει στο γυαλί και η πολιτική «εκσυγχρονιζόταν». Στην περιφέρεια τα λίγα που άλλαζαν είχαν να κάνουν με τα νέα δανεικά, την εγκατάλειψη κάθε καλλιέργειας και τον εμπλουτισμό του ρεπερτορίου στα «σκυλάδικα» της εθνικής οδού.

Και η ραπ σε όλο αυτό πού ήταν; Ανάμεσα στους νέους και πέρα από τους προβολείς των mainstream media. Υπήρχαν ακόμη οι μουσικές φυλές. Μεταλάδες, techno τυπάδες, νέα ελληνικά λαϊκά, ποπ απομιμήσεις. Η αμεσότητα και η αλήθεια, κατασκευασμένη και μη, της ραπ κυριάρχησε και όλο το made in USA στυλ πέρασε και στην Ελλάδα. Σήμερα όλα είναι ψηφιακά, το παιχνίδι παίζεται στις πλατφόρμες, στα social media και η ραπ έχει δώσει πολλές νέες εκφράσεις και ήχουν (drill, trap) κρατώντας, όμως, το αυθεντικό και κλασικό ύφος των προηγούμενων δεκαετιών. Και κάπου εδώ βρίσκουμε τον μέγα Ηγεμόνα και το νέο του single «90s» (under licensed distribution to Stay Independent).

Εκείνη η εποχή και η μετάβαση στο σήμερα

Ο Ηγεμόνας έχει εδραιωμένη στη ραπ σκηνή γιατί ό,τι δίνει είναι αληθινό, ο ήχος και ο τρόπος που ραπάρει είναι καθαρό και αιχμηρός. Το raw style μπλέκεται με το battle attitude και το μουσικό πλαίσιο κινείται σε άνετα και aggressive vibes, σε μελωδικές γραμμές, σε πιο funky διαθέσεις αλλά και σε παραδοσιακά μονοπάτια. Το «90s» εκφράζει εκείνη την εποχή και τη μετάλλαξή της στο σήμερα. Συνεπώς, η αμεσότητα και η «σκληρότητα» του λόγου μιξάρεται με μια up tempo διάθεση και μια νοοτροπία που λέει ότι έχουμε την τρέλα μας και δεν κάνουμε πίσω για κανέναν. Respect ρε Ηγεμόνα…

Το κομμάτι βασίζεται, μουσικά, σε μια chill out, dance διάθεση που συνοδοιπορεί με το coolness του Ηγεμόνα. Τα ηχητικά μοτίβα είναι αυτά ενός παραισθητικού ταξιδιού αλλά και ενός old school ραπ που σε πάει στις εποχές των Snoop Dogg, ξέρετε, αυτό το περιπαικτικό και ωμό την ίδια στιγμή. Το «90s» σε βάζει αμέσως στον κόσμο του και στον ρυθμό του, σε παρασύρει στον κόσμο του Ηγεμόνα που είτε τον δέχεσαι είτε όχι, σίγουρα τον σέβεσαι.

Ενέργεια και ταχύτητα

Το νέο single έχει τον χαρακτηριστικό τρόπο ραπ έκφρασης του Ηγεμόνα. Οι πειραγμένες προσθήκες, το γρήγορο «πάτημα» στο μπιτ και το ορμητικό flow που συγκρατείται για να δώσει χώρο στη σύνθεση. Η πραγματικότητα που ξέρει και βλέπει περνά ατόφια στους στίχους που είναι καλά δεμένοι για να δίνουν ενέργεια και ταχύτητα στο κομμάτι. Μαζί με τον Ηγεμόνα σε αυτό το κομμάτι είναι ο ράπερ Alecc. Η βαριά και ευδιάκριτη προφορά και το άνετο, ζόρικο, ύφος συμπληρώνουν αρμονικά αυτό του Ηγεμόνα.

Ο Mike G διαμορφώνει την παραγωγή και του αξίζει σεβασμός. Πέρα από τα μπιτ, είναι οι δεύτεροι ήχοι στο παρασκήνιο που τονίζουν την ανεμελιά και τη σιγουριά του κομματιού. Ο Ηγεμόνας με τον Alecc «τρέχουν» σε ένα μουσικό τοπίο που εκφράζει το αστικό σκηνικό του σήμερα και των «90s» που είχε στο μυαλό του ο Ηγεμόνας.

*Ο Ηγεμόνας σε Spotify, YouTube, Instagram

