Το στοιχειωμένο σπίτι της Βαλένθια: Το πρώτο poltergeist που τρόμαξε μια ολόκληρη πόλη το 1915

Το καλοκαίρι του 1915, ανεξήγητοι χτύποι σε ένα σπίτι της Βαλένθια κινητοποίησαν αστυνομία, δικαστικές αρχές και εκατοντάδες περίεργους κατοίκους.

Το καλοκαίρι του 1915, ένα κτίριο στην πλατεία l’Espart στην πόλη Βαλένθια της Ισπανίας, έγινε το επίκεντρο μιας υπόθεσης που απασχόλησε για εβδομάδες ολόκληρη την πόλη. Από το εσωτερικό του ακούγονταν δυνατοί χτύποι, χωρίς κανείς να μπορεί να εντοπίσει την προέλευσή τους. Οι ήχοι έφταναν μέχρι την πλατεία και τους γύρω δρόμους, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται καθημερινά όλο και περισσότεροι άνθρωποι για να διαπιστώσουν τι συνέβαινε.

Στο διαμέρισμα του κτιρίου κατοικούσε ένας απόστρατος στρατιωτικός μαζί με τις δύο κόρες του. Οι πρώτες υποψίες στράφηκαν προς τους υπόλοιπους ενοίκους, όμως σύντομα έγινε σαφές ότι ούτε εκείνοι γνώριζαν τι προκαλούσε τους θορύβους. Μάλιστα, ανάλογους ήχους υποστήριζαν ότι άκουγαν και άνθρωποι σε γειτονικά σπίτια.

Η πόλη αναζητούσε τον ένοχο

Η φήμη εξαπλώθηκε γρήγορα και η πλατεία μετατράπηκε σε σημείο συγκέντρωσης περίεργων περαστικών. Η κατάσταση ξέφυγε από τα συνηθισμένα, καθώς οι αρχές χρειάστηκε να επιτηρούν το κτίριο και να περιορίσουν την πρόσβαση στην περιοχή. Η υπόθεση πέρασε ακόμη και στις λαϊκές αφηγήσεις της εποχής, με τους πλανόδιους τραγουδιστές να παρουσιάζουν την ιστορία της «Μυστηριώδους Κατοικίας» μέσα από τραγούδια που πουλούσαν στους δρόμους.

Το σπίτι απέκτησε διάφορα παρατσούκλια, ενώ εκείνο που έμεινε περισσότερο ήταν το «Σπίτι των Θορύβων». Σύντομα, η λαϊκή φαντασία έδωσε και όνομα στον υποτιθέμενο υπεύθυνο: το Donyet, ένα πνεύμα ή ξωτικό που, σύμφωνα με τις σχετικές αφηγήσεις, κρυβόταν πίσω από τα ανεξήγητα χτυπήματα.

Μικρόφωνα και έρευνες

Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε σε εκτεταμένες έρευνες με τη συμμετοχή αστυνομικών, δικαστικών αρχών και τεχνικών. Αρχιτέκτονες του δήμου και της επαρχίας εξέτασαν το κτίριο, ενώ πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στους τοίχους, στα χωρίσματα και στο αποχετευτικό δίκτυο.

Σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί η πηγή των ήχων, τοποθετήθηκαν μικρόφωνα σε διαφορετικά σημεία του ακινήτου, ενώ έγινε ακόμη και τηλεφωνική σύνδεση με γειτονικό σπίτι στην οδό Caballeros. Παρά τις παρεμβάσεις και τις έρευνες, δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο που να δίνει οριστική απάντηση.

Οι χτύποι σταμάτησαν τελικά τον Ιούλιο του 1915, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί τι τους προκαλούσε. Η υπόθεση έκλεισε, αλλά η ιστορία της συνέχισε να κυκλοφορεί στη Βαλένθια και να τροφοδοτεί τις συζητήσεις γύρω από τα ανεξήγητα φαινόμενα.

Η πιθανή εξήγηση

Με το πέρασμα των χρόνων διατυπώθηκε μια πιο γήινη εκδοχή. Σύμφωνα με αυτήν, πίσω από τους θορύβους ενδέχεται να βρισκόταν κάποιος που ήθελε να αναγκάσει τους ενοίκους να εγκαταλείψουν το ακίνητο. Η διαμάχη φέρεται να σχετιζόταν με μια κοινή μεσοτοιχία και το ενδιαφέρον ιδιοκτήτη γειτονικού σπιτιού να αποκτήσει το συγκεκριμένο ακίνητο, ώστε να επεκτείνει την περιουσία του.

Η θεωρία υποστήριζε ότι οι χτύποι προκαλούνταν σκόπιμα, με σκοπό να δημιουργηθεί η εντύπωση πως το σπίτι ήταν στοιχειωμένο. Ωστόσο, ούτε αυτή η εκδοχή αποδείχθηκε ποτέ.

Η υπόθεση του Donyet της πλατείας l’Espart έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πρώτες ευρέως καταγεγραμμένες περιπτώσεις poltergeist στην Ισπανία. Αυτό που την έκανε να ξεχωρίσει δεν ήταν μόνο οι ανεξήγητοι θόρυβοι, αλλά και η κινητοποίηση των αρχών, η μαζική περιέργεια των κατοίκων και το γεγονός ότι, παρά τις έρευνες, κανείς δεν κατάφερε να δώσει μια οριστική εξήγηση.

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