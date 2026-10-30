Το 2003, ο Μπιλ Μάρεϊ έκανε το μεγαλύτερο λάθος στην καριέρα του. Και το επανέλαβε τρία χρόνια αργότερα

Ο Μπιλ Μάρεϊ μπέρδεψε δύο σεναριογράφους και βρέθηκε στο Garfield χωρίς να το καταλάβει. Η ιστορία πίσω από την ταινία και την αμοιβή του

Ορισμένες φορές, οι πιο απρόσμενες επαγγελματικές αποφάσεις παίρνονται από μια απλή παρεξήγηση. Στην περίπτωση του Μπιλ Μάρεϊ, μάλιστα, μια τέτοια παρεξήγηση τον οδήγησε σε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες κινηματογραφικές συμμετοχές της καριέρας του. Και το καλύτερο; Δεν έμεινε μόνο στην πρώτη φορά. Επέστρεψε και για τη συνέχεια, παρόλο που είχε ήδη παραδεχτεί ότι μετάνιωσε για την αρχική του επιλογή.

Όλα ξεκίνησαν το 2003, όταν ο ηθοποιός συμφώνησε να δανείσει τη φωνή του στον Γκάρφιλντ, τον διάσημο πορτοκαλί γάτο των κόμικς. Ο Μπιλ Μάρεϊ πίστευε πως το σενάριο είχε γραφτεί από τον Τζόελ Κοέν, τον έναν από τους δύο αδελφούς Κοέν, γνωστούς για τις ιδιαίτερες κινηματογραφικές τους δημιουργίες. Υπήρχε, όμως, ένα μικρό πρόβλημα, μιας και ο σεναριογράφος ήταν ο Τζόελ Κόεν, με διαφορετική γραφή του επωνύμου και χωρίς καμία σχέση με τον βραβευμένο σκηνοθέτη. Με άλλα λόγια, ο Μπιλ Μάρεϊ είχε μπερδέψει δύο εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους. Και όταν αντιλήφθηκε το λάθος, ήταν ήδη αργά.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr