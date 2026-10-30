A World in Between: Μια ξεχωριστή δράση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης με ελεύθερη είσοδο

Για πρώτη φορά, η Vogue Greece προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή δράση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 5 Νοεμβρίου, όπου αρχειακό υλικό του περιοδικού συνυπάρχει με έργα σύγχρονης τέχνης και δημιουργίες οίκων μόδας, σε έναν ανοιχτό διάλογο.

Η δράση A WORLD IN BETWEEN, σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή, καλεί τον επισκέπτη σε μια βιωματική διαδρομή γύρω από την κατασκευή της εικόνας σήμερα, το craftsmanship και τη διαχρονική ομορφιά, αναδεικνύοντας τη VOGUE GREECE ως μια εμπειρία, όπου το έντυπο συναντά τον ψηφιακό κόσμο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα events.

Ως ζωντανή πλατφόρμα, η VOGUE GREECE συμμετέχει στη διαμόρφωση του πνεύματος της εποχής, ανοίγοντας έναν ενδιάμεσο κόσμο όπου διαφορετικές εκφραστικές γλώσσες τροφοδοτούν η μία την άλλη. Πέρα από τις οπτικές συγγένειες, το ενδιαφέρον στρέφεται στις ιδέες που τις συνδέουν και στην κοινωνική τους σημασία, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη έμπνευση και επινοητικότητα.

Αυτή η προσέγγιση αποκτά μορφή σε ένα σχεδόν θεατρικό σκηνικό, με ιστορικά αλλά και νέα έργα καταξιωμένων καλλιτεχνών, όπως η Anne Imhof, η Λένα Κιτσοπούλου, ο Helmut Lang, ο Γιώργος Λάνθιμος, η Kresiah Mukwazhi και η Pipilotti Rist. Δίπλα τους παρουσιάζονται προτάσεις εμβληματικών οίκων μόδας, όπως οι Maison Margiela, Noir Kei Ninomiya, Iris van Herpen και Elie Saab, καθώς και δημιουργίες Ελλήνων σχεδιαστών με διεθνή πορεία: της Μαίρης Κατράντζου, της Σοφίας Κοκοσαλάκη, του Άγγελου Φρέντζου, και της Di Petsa.

Στο κέντρο, σύνολο του Άγγελου Φρέντζου. Αριστερά, το έργο Chenuramakwara II της Kresiah Mukwazhi. Δεξιά, το γλυπτό Front Row του Helmut Lang

Η Έλις Κις, Editor-in-Chief της Vogue Greece, σημειώνει: Με αφορμή τη φετινή διεθνή συνάντηση Vogue Greece Change Makers IV, η επιθυμία – και η φιλοδοξία – μας ήταν να δημιουργήσουμε και να μοιραστούμε μια ακόμη ξεχωριστή εμπειρία με το κοινό. Σε μια εποχή όπου οι δημιουργικές γλώσσες διασταυρώνονται και τα όρια μεταξύ τους καταργούνται, η Vogue Greece και η δράση A WORLD IN BETWEEN βρίσκονται ακριβώς εκεί: στο σημείο όπου η μόδα, η ομορφιά, η σύγχρονη τέχνη και ο πολιτισμός συνομιλούν και χτίζουν νέες αφηγήσεις.

Οι πιο θερμές μας ευχαριστίες απευθύνονται στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, που φιλοξενεί αυτή τη δράση και μας προσφέρει ένα μοναδικό πλαίσιο για ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στη μόδα, την τέχνη και τον πολιτισμό. Άλλωστε, τα κυκλαδικά ειδώλια του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, με την αφαιρετική τους δύναμη και τη διαχρονικότητά τους, δίνουν μορφή στην ανθρώπινη διάσταση, στο σώμα και στην ίδια την ιδέα της ομορφιάς.

Ο Νικόλας Βαμβουκλής, επιμελητής της δράσης, σημειώνει: “Το project A WORLD IN BETWEEN, εξετάζει πώς το πνεύμα της εποχής αποτυπώνεται στη συνάντηση της μόδας με τη σύγχρονη τέχνη. Βγαίνοντας από τις σελίδες του περιοδικού, η Vogue Greece δημιουργεί έναν χώρο όπου διαφορετικές ιδέες και εκφραστικές γλώσσες συγκλίνουν, διατηρώντας τα μεταξύ τους όρια ρευστά. Δημιουργίες υψηλής μόδας συνυπάρχουν με εμβληματικές φωτογραφίες από editorials της Vogue Greece, έργα τέχνης, βίντεο και διαδραστικές εγκαταστάσεις. Μεταξύ άλλων, συμμετέχουν καταξιωμένοι καλλιτέχνες όπως οι Anne Imhof, Γιώργος Λάνθιμος, Helmut Lang, Kresiah Mukwazhi και Pipilotti Rist”.

Ο Νικόλας Γεωργίου, Creative και Fashion Director της Vogue Greece σημειώνει: “Οι σελίδες της Vogue υπήρξαν πάντα το πρόσφορο περιβάλλον για την ανάδειξη της μόδας ως ένα μέσο έκφρασης και τη συνάντηση της με την τέχνη και την κοινωνική κουλτούρα της εκάστοτε εποχής. Αυτό ακριβώς το μοτίβο ακολούθησε και η Vogue Greece από τα πρώτα της τεύχη. Σε αυτό το σημαντικό δρώμενο, το πρώτο στο είδος του, φιλοδοξούμε να μετατρέψουμε την δισδιάστατη επιφάνεια της έντυπης έκδοσης σε μια πολυδιάστατη εμπειρία.”

Η δράση A WORLD IN BETWEEN θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Οκτωβρίου 2026 έως τις 5 Νοεμβρίου 2026 στο Μέγαρο Σταθάτου στον 1ο όροφο. Η παρουσίαση θα λειτουργεί σύμφωνα με το σύνηθες πρόγραμμα λειτουργίας του Μουσείου για το κοινό:

Σάββατο 31/10/2026, Δευτέρα 2/11/2026, Τετάρτη 4/11/2026: 10:00 – 17:00

Πέμπτη 5/11/2026: 10:00 – 20:00

Κυριακή 1/11/2026: 11:00 – 17:00

Ειδικά την Τρίτη 3/11/2026, ημέρα κατά την οποία το Μουσείο είναι κλειστό για το κοινό, θα ισχύσει ειδικό ωράριο λειτουργίας: 12:00 – 20:00.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους

Πληροφορίες: https://culture.vogue.gr/