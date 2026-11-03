SKECHERS SKX_2 ELITE: Η συλλεκτική λευκόχρυση έκδοση προς τιμήν της Χρυσής Μπάλας του Harry Kane

Μόλις 73 ζευγάρια παγκοσμίως, με κάθε ζευγάρι να αποτελεί φόρο τιμής στα γκολ του Harry Kane. Το επετειακό ποδοσφαιρικό παπούτσι «Mark of Greatness» είναι πλέον διαθέσιμο σε περιορισμένη έκδοση.

Ο Harry Kane ολοκλήρωσε μια σεζόν-ορόσημο για την καριέρα του με την απόλυτη επιβράβευση του ποδοσφαιρικού μεγαλείου: την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας» (Ballon d'Or) τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου. Η Skechers γιορτάζει αυτό το ιστορικό επίτευγμα διαθέτοντας 73 ζευγάρια από το συλλεκτικό μοντέλο SKX_2 Elite «Mark of Greatness» — κάθε ζευγάρι αντιστοιχεί σε ένα από τα 73 γκολ που σημείωσε σε 65 εμφανίσεις με την Μπάγερν Μονάχου και την Εθνική Αγγλίας. Τα παπούτσια, που είναι διαθέσιμα προς αγορά από σήμερα, είναι εμπνευσμένα από το μοναδικό SKX_2 Elite που η Skechers δημιούργησε ειδικά για τον Harry, χρησιμοποιώντας πραγματικό φύλλο χρυσού 24 καρατίων.

Ο κορυφαίος της χρονιάς για το βραβείο Ballon d'Or 2025/2026 αναδείχθηκε επίσης «Επιθετικός της Χρονιάς» στην ίδια τελετή, ενώ νωρίτερα φέτος παρέλαβε το δεύτερο «Χρυσό Παπούτσι» της Ευρώπης και κατέρριψε το ρεκόρ όλων των εποχών στα γκολ που έχει πετύχει παίκτης της Εθνικής Αγγλίας σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Η κατάκτηση της "Χρυσής Μπάλας" μετά από μια τόσο αξιομνημόνευτη χρονιά, γεμάτη γκολ, τρόπαια και σημαντικά ορόσημα, αποτελεί τεράστια τιμή. Το γεγονός μάλιστα ότι παρέλαβα το βραβείο στη γενέτειρά μου, έκανε τη στιγμή ακόμα πιο ξεχωριστή. Η "Χρυσή Μπάλα" ανήκει εξίσου στους συμπαίκτες μου και το επιτελείο στην Μπάγερν και την Εθνική Αγγλίας, στην οικογένεια και τους φίλους μου, καθώς και σε όλους τους φιλάθλους ανά τον κόσμο», δήλωσε ο Harry Kane, ο οποίος θα φορέσει το SKX_2 Elite «Mark of Greatness» στον αγωνιστικό χώρο, στην αναμέτρηση της Μπάγερν με την Ντόρτμουντ το Σάββατο. «Το ότι η Skechers σχεδίασε ένα ειδικό παπούτσι για να τιμήσει αυτό το επίτευγμα, το καθιστά ακόμα πιο ξεχωριστό. Ανυπομονώ να το φορέσω στο γήπεδο».

Ο κορυφαίος του κόσμου φοράει Skechers

Ο νικητής της Χρυσής Μπάλας (Ballon d'Or), Harry Kane, κρατά το συλλεκτικό ποδοσφαιρικό παπούτσι της σειράς «Mark of Greatness». Κάθε ένα από τα 73 συλλεκτικά παπούτσια της σειράς «Mark of Greatness» φέρει την υπογραφή του Harry Kane, χρυσές λεπτομέρειες στο λογότυπο «S» της Skechers, καθώς και χρυσή σόλα. Τα ζευγάρια συνοδεύονται από ένα αναμνηστικό βιβλίο — ένα χρονικό του ιστορικού επιτεύγματος του Harry, μέσα από την οπτική της Skechers. Το βιβλίο καλύπτει τα 73 γκολ που καθόρισαν την απίστευτη σεζόν 2025-26, αναδεικνύοντας τα παπούτσια που φορούσε σε όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας, δίνοντας στους θαυμαστές την ευκαιρία να ξαναζήσουν τις κορυφαίες στιγμές που έγραψαν ιστορία στο ποδόσφαιρο.

Η Skechers τίμησε επίσης αυτό το ορόσημο στην καριέρα του, συνεργαζόμενη με τον βρετανικό οίκο κοσμημάτων Deakin & Francis για τη δημιουργία ενός ειδικά σχεδιασμένου χρυσού δαχτυλιδιού, το οποίο φέρει ανάγλυφο το έμβλημα «Mark of Greatness» του Harry και προσφέρθηκε στον σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου. Το δαχτυλίδι απεικονίζει ένα λιοντάρι που κρατά ένα κλειδί με τον αριθμό 73 και τα αρχικά «HK», ως αναφορά στην αξιοσημείωτη σεζόν 2025/26, όπως παρουσιάζεται και στο κεντρικό διαφημιστικό βίντεο.

«Για τη Skechers, αυτό δεν αποτελεί απλώς τον εορτασμό μιας διάκρισης, αλλά την αναγνώριση όλων εκείνων των χαρακτηριστικών του Harry που κατέστησαν αυτό το επίτευγμα δυνατό: συνέπεια, αριστεία, ηγετική ικανότητα, επιρροή και την ικανότητα να αποδίδει τα μέγιστα στις πιο κρίσιμες στιγμές», δήλωσε ο Michael Greenberg, πρόεδρος της Skechers. «Η επιτυχία του Harry αποτελεί την πιο πρόσφατη απόδειξη ότι η Skechers προσφέρει την άνεση και τις επιδόσεις που απαιτούν οι κορυφαίοι αθλητές στο απόγειο της καριέρας τους. Όταν ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο επιλέγει Skechers, αυτό αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για κάθε αθλητή —ανεξαρτήτως επιπέδου— ότι τα υποδήματά μας θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους, όπου και όπως κι αν αγωνίζονται».

Το μοντέλο SKX_2 Elite έχει σχεδιαστεί για παίκτες που ζητούν το κάτι παραπάνω σε κάθε επαφή, σουτ και κίνηση. Συνδυάζει ειδικά διαμορφωμένο καλαπόδι για απόλυτη εφαρμογή, προσαρμόσιμο επάνω μέρος Skechers Performance Fitknit®, αντικραδασμική προστασία Hyper Burst Pro® υψηλής απόκρισης και πρόσφυση προς κάθε κατεύθυνση, προσφέροντας εξαιρετικό έλεγχο, ταχύτητα και αυτοπεποίθηση στον αγωνιστικό χώρο.

Η περιορισμένης έκδοσης κυκλοφορία των 73 ποδοσφαιρικών παπουτσιών SKX_2 Elite «Mark of Greatness» διατίθεται αποκλειστικά μέσω τεσσάρων συνεργατών λιανικής της Skechers Football: των 11TeamSports, Pro:Direct, Soccer.com και Unisport. Πέρα από αυτή την αποκλειστική κυκλοφορία, η Skechers Football προσφέρει μια ευρεία γκάμα σχεδίων, με επιλογές για κάθε τύπο παίκτη και για κάθε τύπο επιφάνειας. Επιπλέον μοντέλα της συλλογής είναι διαθέσιμα σε επιλεγμένα καταστήματα Skechers, στο skechers.com, καθώς και σε εξειδικευμένα καταστήματα λιανικής.

Οι φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο μπορούν να πάρουν μια γεύση από το τι συμβαίνει στα παρασκήνια των λανσαρισμάτων προϊόντων της Skechers Football —και όχι μόνο, ακολουθώντας το @skechersgr στο Instagram.

Στην Ελλάδα και την Κύπρο, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Skechers είναι η TOP TRENDS Α.Ε. www.top-trends.gr

Εμπνευστείτε από τον Harry Kane και ανακαλύψτε τα ποδοσφαιρικά παπούτσια SKECHERS που είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα, στο επίσημο ελληνικό e-shop και στα αποκλειστικά καταστήματα SKECHERS.