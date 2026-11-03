Roche Bobois: Exceptional Days 6 – 23 Νοεμβρίου – Εξαιρετικές Τιμές σε Όλες τις Συλλογές!

Η Roche Bobois, η κορυφαία γαλλική εταιρεία επίπλων και interior design, διοργανώνει από τις 6 έως τις 23 Νοεμβρίου 2026 τις Exceptional Days, προσφέροντας Εξαιρετικές Τιμές σε Όλες τις Συλλογές και προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει τον κόσμο του σύγχρονου γαλλικού design.

Στο νέο showroom της στη Λεωφόρο Κηφισίας 217Α, στο Μαρούσι, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις νέες συλλογές Fall/Winter 2026, με ξεχωριστές δημιουργίες όπως η πολυθρόνα Ovalia του Henrik Thor-Larsen, τα τραπέζια Boléro και Kosmos του Fabrice Berrux, καθώς και τα καθιστικά Bubble Curve και Margaux του Sacha Lakic. Πρωτοποριακές φόρμες, ιδιαίτεροι συνδυασμοί υλικών και εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα και τη σχεδιαστική ταυτότητα του γαλλικού οίκου.

Οι Exceptional Days αποτελούν την ιδανική ευκαιρία να ανακαλύψετε τις συλλογές της Roche Bobois και να ανανεώσετε τον χώρο σας με έπιπλα και αντικείμενα που συνδυάζουν την αισθητική, την καινοτομία και την εξατομίκευση, απολαμβάνοντας Εξαιρετικές Τιμές σε Όλες τις Συλλογές.

ROCHE BOBOIS | EXCEPTIONAL DAYS

Εξαιρετικές Τιμές σε Όλες τις Συλλογές

6–23 Νοεμβρίου 2026

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Roche Bobois

Λεωφόρος Κηφισίας 217Α, Μαρούσι

Τηλ.: 210 6711700

📧 [email protected]

🌐 www.roche-bobois.com/en-GR