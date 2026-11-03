Συγκίνησε η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Μέγας Αλέξανδρος - Η Συντριβή του Ανέφικτου»

Με μεγάλη επιτυχία η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ ενόψει του επετειακού No Limits στη Θεσσαλονίκη.

Στην κατάμεστη αίθουσα Αναγνωστάκη του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «Μέγας Αλέξανδρος η Συντριβή του Ανέφικτου» σε σενάριο,σκηνοθεσία και αφήγηση της Γεωργίας Μπιτάκου, με τη συμμετοχή των πρωταγωνιστών του No Limits και δημοφιλών πρωταθλητών πυγμαχίας, Kick boxing, Βασίλη Κακαρίκου, Νίκου Αβραμίδη, Χάρη Τσαουσίδη και Χρήστου Αβραμίδη.



Η επετειακή διοργάνωση για τα 20 χρόνια του No Limits που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη 22/11/2026 στο PAOK Sports Arena, με θέμα Ελλάδα Περσία, είναι αφιερωμένη στον Μέγα Αλέξανδρο και στα πλαίσια αυτά , διοργανώτρια και Μαχητές ταξίδεψαν στις πόλεις της Μακεδονίας που συνδέονται με τον Αλέξανδρο(Αμφίπολη, Πέλλα, Μιέζα, Βεργίνα, Δίον, Κονταριώτισσα) πραγματοποιώντας γυρίσματα με στόχο, που επετεύχθη, τη δημιουργία του πρώτο μικρού μήκους ντοκιμαντέρ που αφορά τη ζωή του Έλληνα βασιλιά.

Μέσα σε μισή ώρα ξετυλίγεται όλη η συναρπαστική και ανοριακή ζωή του Αλέξανδρου από τη σύλληψη του στη Σαμοθράκη, μέχρι το τέλος του στην Βαβυλώνα, ενώ για πρώτη φορά σε οπτικοακουστικό υλικό γίνεται αναφορά και στην βεβαιότητα που εξέφρασε ο Άγιος της Ορθοδοξίας μας Πορφύριος, με το χάρισμα να βλέπει λείψανα, πως ο τάφος του Αλεξάνδρου βρίσκεται κοντά στο Δίον στην Παναγία Κονταριώτισσα…



Το κοινό συγκινημένο και ενθουσιασμένο καταχειροκρότησε στο τέλος τους συντελεστές ενώ οι Μαχητές που συμμετείχαν, αναφέρθηκαν στην υπερηφάνεια που ένιωσαν έχοντας την δυνατότητα να συνδεθούν με τα μέρη του Μακεδόνα Κοσμοκράτορα και τόνισαν πως για τις επικείμενες μάχες τους 22/11 στο PAOK SPORTS ARENA, αποκόμισαν τεράστια έμπνευση και την απαραίτητη ενέργεια και δύναμη που θα αποτυπωθεί στο αγωνιστικό τους στυλ .



Η διοργανώτρια κα Μπιτάκου και δημιουργός του ντοκιμαντέρ , επεσήμανε πως η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει, εκτός από το να αποδώσει τιμή στη μεγαλύτερη προσωπικότητα που γέννησε αυτός ο τόπος, να φέρει κοντά ειδικά τη νεολαία με τις ρίζες μας, την διατήρηση της ιστορικής μνήμης και τη συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας του Ελληνικού πολιτισμού ως πανανθρώπινης και διαχρονικής απάντησης στα βασανιστικά ερωτήματα του σήμερα.



Τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση , ο αγαπημένος Νομάρχης του No Limits , που επί εποχής του συνέβησαν και τα θρυλικά sold out της διοργάνωσης στο Πάλε ντε Σπορ, Παναγιώτης Ψωμιάδης, η αεικίνητη και δραστήρια κα Κυριακή Γιαννακίδου αντιδήμαρχος αθλητισμού και ο πολυπράγμων δήμαρχος Σιντικής Σερρρών(τόπος καταγωγής του Νίκου Αβραμίδη ) κ.Γιώργος Τάτσιος. Επίσης ο συγγραφέας και φωτογράφος του Λευκώματος στα «Χνάρια του Μεγαλέξανδρου» Πάρις Γαβριηλίδης και φορείς συλλόγων όπως της Ευκαρπίας Ανθοκήπων το τμήμα Ποντιακών χορών του Παναγιώτη Μόσχου που χόρεψαν και εντυπωσιακά Πυρρίχιο, ολοκληρώνοντας την όμορφη εκδήλωση που τίμησαν και θαυμαστές του No Limits και των Μαχητών από άλλες πόλεις Σέρρες, Βέροια κλπ.



Οι υπέροχες μουσικές του ντοκιμαντέρ είναι του Σταμάτη Σπανουδάκη και στα πλάνα και στο μοντάζ οι Preciousminds.



Το επετειακό No Limits με θέμα Ελλάδα Περσία θα διεξαχθεί 22/11/2026 στο PAOK Sports Arena

Έναρξη 19:00

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