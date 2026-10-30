O Γκάντι δεν είπε ποτέ την πιο διάσημη φράση που του αποδόθηκε

Μια πασίγνωστη ατάκα, που (Δεν) είπε ο Μαχάτμα Γκάντι, αλλά μια δασκάλα από το Μπρούκλυν.

Το έχουμε διαβάσει εκατομμύρια φορές σε μπλογκς, σε δημοσιεύσεις στα social media, σε προεκλογικές εκστρατείες γνωστών πολιτικών. Το ξέρουμε τόσο καλά σαν να το είπε κάποιος δικός μας άνθρωπος. Ο Ινδός ηγέτης Μαχάτμα Γκάντι, σύμφωνα με το Ίντερνετ των τελευταίων τριών δεκαετιών, είχε πει πριν από 50 χρόνια πως «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο».

Πότε, όμως, και πού διατύπωσε ο Γκάντι αυτή τη φράση; Ή μήπως δεν την είπε ποτέ;

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