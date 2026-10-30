Ιησούς Χριστός: Τι αποκαλύπτει αρχαίο κείμενο 2.000 ετών για την Ανάστασή του
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Μια ιστορική μαρτυρία του πρώτου αιώνα, οι πιθανές παρεμβάσεις χριστιανών αντιγραφέων και τα αναπάντητα ερωτήματα για την αρχική αφήγηση.
Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της χριστιανικής ιστορίας επανέρχεται στο προσκήνιο, σχεδόν δύο χιλιετίες μετά τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Μια νέα επιστημονική ανάλυση αρχαίων κειμένων επιχειρεί να ρίξει φως στο κατά πόσο ένας ιστορικός που δεν ήταν χριστιανός είχε καταγράψει, ήδη από τον πρώτο αιώνα μ.Χ., όσα ισχυρίζονταν οι μαθητές του Ιησού ότι βίωσαν μετά τον θάνατό του.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο απόσπασμα, γνωστό ως Testimonium Flavianum, το οποίο περιλαμβάνεται στο έργο Ιουδαϊκή Αρχαιολογία του Φλάβιου Ιώσηπου, γραμμένο περίπου το 93-94 μ.Χ.
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