Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους στα τρένα; Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα σε λίστα της Eurostat

Η θέση της Ελλάδας μεταξύ 25 ευρωπαϊκών χωρών ως προς τους θανάτους στο σιδηροδρομικό δίκτυο την περίοδο 2015-2024. Ποια χώρα βρίσκεται στην πρώτη θέση;

Σημαντικές διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών καταγράφονται στον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στα σιδηροδρομικά δίκτυα κατά τη δεκαετία 2015-2024. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τα οποία προέρχονται από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA), η Ελλάδα βρίσκεται στη 13η θέση της σχετικής κατάταξης, με συνολικά 155 νεκρούς.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Πολωνία, όπου καταγράφηκαν 1.703 θάνατοι μέσα σε δέκα χρόνια, ενώ ακολουθεί η Γερμανία με 1.363. Τα στοιχεία αποτυπώνουν τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό περιβάλλον, χωρίς να αποτελούν από μόνα τους μέτρο σύγκρισης της επικινδυνότητας των δικτύων.

Ποιες χώρες βρίσκονται στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης

Μετά την Πολωνία και τη Γερμανία, στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ουγγαρία με 738 νεκρούς, ενώ πολύ κοντά ακολουθεί η Ρουμανία με 736. Η Γαλλία καταγράφει 630 θανάτους και η Ιταλία 594, συμπληρώνοντας την πρώτη εξάδα. Παρακάτω ολόκληρη η λίστα:

Πολωνία: 1,703 Γερμανία: 1,363 Ουγγαρία: 738 Ρουμανία: 736 Γαλλία: 630 Ιταλία: 594 Σλοβακία: 320 Τσεχία: 301 Πορτογαλία: 209 Ισπανία: 204 Αυστρία: 187 Βουλγαρία: 175 Ελλάδα: 155 Βέλγιο: 143 Κροατία: 127 Σουηδία: 127 Ολλανδία: 113 Λετονία: 98 Λιθουανία: 95 Δανία: 70 Φινλανδία: 61 Σλοβενία: 32 Εσθονία: 24 Ιρλανδία: 12 Λουξεμβούργο: 7

Η Ελλάδα, με 155 νεκρούς, κατατάσσεται πάνω από το Βέλγιο, την Κροατία και τη Σουηδία, στην 13η θέση. Η Πολωνία βρίσκεται στην πρώτη θέση ωστόσο πρέπει να σημειωθεί πως μόνο δύο άνθρωποι επέβαιναν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα και έχασαν την ζωή τους. Οι υπόλοιποι 1703 νεκροί, ήταν χρήστες του οδικού δικτύου που ενεπλάκησαν σε ατυχήματα σε ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις.

Τους μικρότερους αριθμούς στη συγκεκριμένη λίστα εμφανίζουν η Σλοβενία με 32 νεκρούς, η Εσθονία με 24, η Ιρλανδία με 12 και το Λουξεμβούργο με μόλις 7.

Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο 2015-2024 και παρουσιάζουν τον συνολικό αριθμό των θανάτων ανά χώρα, ωστόσο όπως στην περίπτωση της Πολωνίας, δεν αποτυπώνουν μόνο θανάτους σιδηροδρομικά ατυχήματα, αλλά μια ευρύτερη εικόνα που περιλαμβάνει επιβάτες τρένων, χρήστες ισόπεδων διαβάσεων, μη εξουσιοδοτημένα άτομα που μπορεί να βρισκόντουσαν στις ράγες και εργαζόμενους.

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