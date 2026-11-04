Harry Kane: Το «σημάδι της τελειότητας» από τη Skechers για τον κορυφαίο παίκτη στον πλανήτη

Στις 26 Οκτωβρίου, ο Harry Kane αναδείχθηκε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Και η Skechers ήταν έτοιμη, με το μοντέλο SKX_02 Elite «Mark of Greatness».

73 ποδοσφαιρικά παπούτσια περιορισμένης έκδοσης του μοντέλου SKX_02 Elite «Mark of Greatness». Ένα για κάθε γκολ που σημείωσε σε 65 εμφανίσεις με την Μπάγερν Μονάχου και την Εθνική Αγγλίας, κατά τη διάρκεια της πιο επιτυχημένης ατομικά σεζόν στην πρόσφατη ποδοσφαιρική ιστορία.

Εμπνευσμένα από ένα μοναδικό, εξατομικευμένο ζευγάρι SKX_02 Elite —διακοσμημένο με πραγματικό φύλλο χρυσού 24 καρατίων και δημιουργημένο αποκλειστικά για τον Harry—, καθένα από τα 73 ζευγάρια φέρει την υπογραφή του, χρυσές λεπτομέρειες στο λογότυπο «S» της Skechers και χρυσή σόλα. Συνοδεύονται δε από ένα αναμνηστικό βιβλίο που καταγράφει την ιστορική του σεζόν μέσα από την οπτική της Skechers.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Harry θα τα φορέσει στο γήπεδο αυτό το Σάββατο, στην αναμέτρηση της Μπάγερν με την Ντόρτμουντ.

Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Harry Kane:

«Η κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας (Ballon d'Or), μετά από μια τόσο αξιομνημόνευτη χρονιά γεμάτη γκολ, τρόπαια και σημαντικά ορόσημα, αποτελεί τεράστια τιμή. Το γεγονός μάλιστα ότι παρέλαβα αυτό το βραβείο στη γενέτειρά μου, έκανε τη στιγμή ακόμα πιο ξεχωριστή. Το ότι η Skechers σχεδίασε ένα ειδικό παπούτσι για να τιμήσει αυτό το επίτευγμα, προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Ανυπομονώ να τα φορέσω στο γήπεδο». — Harry Kane

Ωστόσο, δεν πρόκειται απλώς για την κυκλοφορία ενός νέου ποδοσφαιρικού παπουτσιού. Είναι η κορύφωση μιας εξαιρετικής συνεργασίας ανάμεσα σε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών και μια μάρκα που επαναπροσδιόρισε την έννοια της απόδοσης στο υψηλότερο επίπεδο.

Από την είσοδό της στην ποδοσφαιρική αγορά το 2023, η Skechers κινήθηκε αθόρυβα, τολμηρά και χωρίς συμβιβασμούς, θέτοντας την άνεση ως βασική φιλοσοφία για την επίτευξη κορυφαίων επιδόσεων — σε μια εποχή που ο κλάδος δεν το περίμενε.

Και τώρα, έχουν έναν νικητή της Χρυσής Μπάλας να επιβεβαιώνει αυτή την προσέγγιση.

Όπως δηλώνει ο Πρόεδρος της Skechers, Michael Greenberg: «Για τη Skechers, αυτό δεν είναι απλώς ο εορτασμός ενός βραβείου. Είναι η αναγνώριση όλων εκείνων των χαρακτηριστικών του Harry που κατέστησαν αυτό το επίτευγμα δυνατό: της συνέπειας, της αριστείας, της ηγετικής ικανότητας, της επιρροής και της ικανότητας να αποδίδει τα μέγιστα τις κρίσιμες στιγμές». Η νίκη του Harry αποτελεί την πιο πρόσφατη απόδειξη ότι η Skechers προσφέρει την άνεση και τις επιδόσεις που απαιτούν οι κορυφαίοι αθλητές, όταν βρίσκονται στο απόγειο της απόδοσής τους. Όταν ο κορυφαίος αθλητής στον κόσμο επιλέγει Skechers, αυτό αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για κάθε αθλητή —ανεξαρτήτως επιπέδου— ότι τα υποδήματά μας θα ανταποκριθούν άψογα, όπου και όπως κι αν αγωνίζονται». — Michael Greenberg, Πρόεδρος της Skechers

Τα 73 ζευγάρια θα είναι διαθέσιμα προς αγορά από τις 30 Οκτωβρίου, αποκλειστικά μέσω των: 11TeamSports, Pro:Direct, Soccer.com και Unisport.

Οι φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο μπορούν να πάρουν μια γεύση από το τι συμβαίνει στα παρασκήνια των λανσαρισμάτων προϊόντων της Skechers Football —και όχι μόνο, ακολουθώντας το @skechersgr στο Instagram.

Στην Ελλάδα και την Κύπρο, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Skechers είναι η TOP TRENDS Α.Ε.

www.top-trends.gr

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