Στην «Πράσινη Σκάλα» θα ανέβω…

Η τραγουδοποιός Lah Porella παρουσιάζει live το debut album της «Πράσινη Σκάλα» στο ΚΛΑΚΑΖ, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Φαντάζομαι μια πράσινη σκάλα στη μέση του σαλονιού. Τα έπιπλα, οι καναπέδες καλυμμένοι και ένας ελαιοχρωματιστής να βάφει τους τοίχους. Τώρα βλέπω τη σκάλα δίπλα σε ένα κυπαρίσσι. Έχουν το ίδιο χρώμα. Αφήνω το βλέμμα μου στον δρόμο που περνά δίπλα από σπίτι μας και βλέπω ένα πράσινο αυτοκίνητο, σε κυπαρρισσί χρώμα, να έχει μια πράσινη σκάλα στην οροφή. Βγαίνω έξω να πάω στο περίπτερο για εφημερίδα και τσιγάρα και δίπλα από τον πράσινο κάδο σκουπιδιών βλέπω ένα ημιφορτηγό πράσινου χρώματος με την πόρτα ανοιχτή. Στον περιπτερά ζητάω αυτά που θέλω και μια σοκολάτα σε πράσινο περιτύλιγμα.

Δεν ξέρω πόσο θα το τραβήξω ακόμα με της συνηχήσεις και τις επαναλήψεις του πράσινου. Λίγο ακόμα… Επιστρέφω σπίτι και η πράσινη σκάλα είναι πεσμένη. Ο ελαιοχρωματιστής έχει πέσει και πονά. Δεν βλέπω αίματα. Ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν ξέρω. Παίρνω τηλέφωνο το ΕΚΑΒ. Με έχουν σε αναμονή. Βρίζω. Ξανά αναμονή. Βρίζω ξανά. Παίρνω ανάσα και βλέπω ένα πράσινο υγρό να ρέει δίπλα από τον μάστορα. Ευτυχώς είναι από τον κουβά με το χρώμα. Ενώ είμαι σε αναμονή σκέφτομαι μα δεν του ζήτησα πράσινο. Η σκάλα διαλύεται από τη σκουριά και αφήνει το πράσινο αποτύπωμά της και έναν μουσικό δίσκο με τίτλο «Πράσινη Σκάλα». Η φωνή της Lah Porella μας σώζει με το ζεστό ροζ της και μας περιμένει στις 20 Νοεμβρίου στο «Κλακάζ».

Πρώτο άλμπουμ και η χαρά μεγάλη



Η Lah Porella είναι πλάσμα που λες το όνομά του και μουσική βγαίνει από το στόμα σου, ήχοι ανάλαφροι, ταξιδιάρικοι, χορευτικοί. Το άκουσμά του θα μπορούσε να προέρχεται από την Ιταλία, από κάποιο νησί της Ελλάδας και από κάποιο εξωτικό μέρος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λες το όνομά της και ανοίγει τη ψυχή σου, ο κόσμος κάπως φωτίζεται και όλα ανθοφορούν μες το κρύο του χειμώνα. Προφέρεις το καλλιτεχνικό όνομα και μπαίνεις σε μονοπάτια εύθυμα, σε πηγαία χαμόγελα και ανυπόκριτες χειρονομίες.

Η «Πράσινη Σκάλα» είναι το πρώτο άλμπουμ της και η χαρά της είναι μεγάλη. Το πολυσχιδές πνεύμα και η πολύτροπη έκφρασή της περνάνε στον δίσκο. Ακούς μια κοπέλα που στις άκρες των ποδιών πατάει και χαρμόσυνα νέα σκορπίζει. Το μουσικό της ιδίωμα περιλαμβάνει την ελληνική electro-folk, με pop, indie και alternative στοιχεία και αυτό αντανακλά τον πολύχρωμο καλλιτεχνικό εαυτό της Lah Porella. Στη δουλειά της υπάρχει το αθώο άγγιγμα του παιδιού, η σταδιακή ωρίμανσή του και το γλυκό και ευγενικό κράτημά του. Η «Πράσινη Σκάλα» κρατά κάτι από την αυθεντικότητα του diy πνεύματος και το ωραίο ξάφνιασμα του αυθόρμητου.

Πολύχρωμη, προσωπική και αναπάντεχη



Το δελτίο Τύπου σας δίνει όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη βραδιά στο «Κλακάζ». Αντιγράφουμε. Η Lah Porella ανεβαίνει στη σκηνή του ΚΛΑΚΑΖ μαζί με την μπάντα της, για να παρουσιάσει ζωντανά ολόκληρο τον δίσκο, ακυκλοφόρητα κομμάτια, αλλά και αγαπημένες διασκευές που δεν θα σε αφήσουν να σταματήσεις να χορεύεις ούτε στιγμή. Για πρώτη φορά, η σκηνή θα ντυθεί με ειδικά σχεδιασμένα σκηνικά, σε επιμέλεια της Γεωργίας Αντωνοπούλου, προσθέτοντας στη βραδιά μια ξεχωριστή αισθητική.

Πολύχρωμη, προσωπική και αναπάντεχη, η «Πράσινη Σκάλα» είναι μια ιστορία ενηλικίωσης γεμάτη αντιθέσεις, ανεμελιά και εικόνες. Μέσα από τις συνθέσεις της, η Lah Porella μπλέκει την ελληνική electro-folk, με pop, indie και alternative στοιχεία, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο μουσικό τοπίο που κινείται ανάμεσα στο ονειρικό και το βιωματικό.

Τη Lah Porella συνοδεύουν επί σκηνής:

Lorqa (Μουσική επιμέλεια - κιθάρα, synth)

Weronika Amelia Kijewska (βιολοντσέλο)

Δημήτρης Κοντός (τύμπανα)

Βασίλης Καβουκίδης (πιάνο, μπάσο)

Στέλιος Μίχας Εγγλέζος (τρομπόνι)

Το live θα ανοίξουν οι NYX - ένα γυναικείο πολυφωνικό φωνητικό σύνολο που κινείται ανάμεσα στην παράδοση και το σύγχρονο ηχητικό τοπίο. Μέσα από πρωτότυπες διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών και δικές τους συνθέσεις, δημιουργούν έναν σκοτεινό, ατμοσφαιρικό ήχο όπου οι φωνές γίνονται το κύριο αφηγηματικό μέσο. Μέσα από τις αρμονίες, τις αντιθέσεις και τη δύναμη της γυναικείας φωνής, οι NYX εξερευνούν αυτόν ακριβώς τον χώρο ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, το οικείο και το άγνωστο.

INFO

Η Lah Porella στο «Κλακάζ»

Παρουσίαση δίσκου «Πράσινη Σκάλα»

Κλακάζ [Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, Αθήνα]

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:30

Εισιτήρια: ΕΔΩ

