Έως και τέσσερα εκατομμύρια από μια επιχείρηση φορητών τουαλετών: Η επιχείρηση που ξεκίνησε με ένα φορτηγό

Ο 31χρονος Ντάνιελ Τομ επενδύει σε μια υπηρεσία που δεν αυτοματοποιείται εύκολα: την ενοικίαση φορητών τουαλετών, ενώ η επιχείρησή του στο Σαν Φρανσίσκο στοχεύει σε ανάπτυξη

Ένα επιχειρηματικό μοντέλο που πολλοί αντιμετωπίζουν με αμηχανία έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα επικερδή δραστηριότητα για τον 31χρονο Ντάνιελ Τομ, ιδιοκτήτη της Bay Area Sanitation στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, στις ΗΠΑ. Η εταιρεία του διαχειρίζεται περίπου 2.000 φορητές τουαλέτες, εξυπηρετώντας εργοτάξια και εκδηλώσεις, ενώ το 2025 κατέγραψε έσοδα ύψους 4,3 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση αναλαμβάνει την ενοικίαση, τον καθαρισμό, τη συντήρηση και τον ανεφοδιασμό των μονάδων, καθώς και την απομάκρυνση των αποβλήτων. Για τις ανάγκες της διαθέτει στόλο 12 φορτηγών, ενώ απασχολεί 19 εργαζομένους. Ο ίδιος ο Τομ παραδέχεται ότι η επαγγελματική του δραστηριότητα δεν προκαλεί πάντα θετικές πρώτες εντυπώσεις. Όταν εξηγεί σε κάποιον με τι ασχολείται, η αρχική αντίδραση συχνά είναι αποστροφή. Η στάση, ωστόσο, αλλάζει όταν γίνεται γνωστή η οικονομική δυναμική της επιχείρησης.

Από ένα φορτηγό σε εκατομμύρια ευρώ

Η Bay Area Sanitation ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2023, με μόλις ένα φορτηγό και 100 φορητές τουαλέτες, και παρά το μικρό αρχικό μέγεθος, η εταιρεία κατάφερε να γίνει κερδοφόρα ήδη μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της και έκτοτε ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία. Το 2024 ο κύκλος εργασιών της ξεπέρασε τα 3 εκατ. ευρώ, ενώ το 2025 έφτασε τα 4,3 εκατ. ευρώ. Σημαντικό μέρος των εσόδων προέρχεται από μακροχρόνιες μισθώσεις, με τιμές που ξεκινούν από περίπου 160 ευρώ τον μήνα, ενώ για μεμονωμένες εκδηλώσεις, οι χρεώσεις κυμαίνονται μεταξύ 200 και 400 ευρώ.

Το μοντέλο βασίζεται σε μια σταθερή και διαρκή ανάγκη: εργοτάξια, υπαίθριες εκδηλώσεις και άλλοι χώροι χρειάζονται εγκαταστάσεις υγιεινής, ανεξάρτητα από τις τεχνολογικές εξελίξεις και αυτό ακριβώς θεωρεί ο Τομ ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της δραστηριότητάς του.

Ένα επάγγελμα που δεν φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη

Παρότι δραστηριοποιείται κοντά σε μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, ο επιχειρηματίας έχει επιλέξει έναν κλάδο χαμηλής τεχνολογίας. Σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη προκαλεί ανησυχία για το μέλλον πολλών επαγγελμάτων, εκτιμά ότι η επιχείρησή του καλύπτει μια πρακτική ανάγκη που δύσκολα μπορεί να εξαλειφθεί μέσω της αυτοματοποίησης.

Η ενασχόλησή του με τον κλάδο ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών του, όταν εργάστηκε με μερική απασχόληση σε εταιρεία ενοικίασης φορητών τουαλετών. Ακολούθησαν επτά χρόνια ως υπεύθυνος πωλήσεων, πριν αποφασίσει να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση. Σήμερα, οι μισθοί των 19 εργαζομένων αντιστοιχούν περίπου στο 30% των εσόδων της εταιρείας. Ο ίδιος αναφέρει ότι ο ετήσιος μισθός του ανέρχεται σε περίπου 120.000 ευρώ, αλλά προτιμά να επανεπενδύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Ο επόμενος στόχος του είναι φιλόδοξος: να αυξήσει τον στόλο στις 5.000 φορητές τουαλέτες και να φτάσει τα 10 εκατ. ευρώ σε ετήσια έσοδα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Ένα εγχείρημα που ξεκίνησε με ένα μόνο φορτηγό φιλοδοξεί πλέον να εξελιχθεί σε μια πολύ μεγαλύτερη επιχείρηση, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι πιο απρόσμενες επαγγελματικές δραστηριότητες μπορούν να κρύβουν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

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