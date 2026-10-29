Είδαν τον σκύλο τους στο Facebook μήνες μετά από υποτιθέμενη ευθανασία: Δύο οικογένειες κατηγορούν κτηνιατρείο

Η Τσα Τσα και η γάτα Άνι βρίσκονται στο επίκεντρο καταγγελιών κατά κτηνθατρείου στη Τζόρτζια, αφού οι οικογένειές τους ισχυρίζονται ότι έμαθαν αργότερα τι συνέβη

Μια ασυνήθιστη υπόθεση στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει ερωτήματα, καθώς δύο οικογένειες καταγγέλλουν κτηνιατρείο στη Τζόρτζια ότι δεν ενημερώθηκαν με ακρίβεια για την τύχη των κατοικιδίων τους, με την μία οικογένεια να υποστηρίζει ότι πίστευε πως ο σκύλος της είχε υποβληθεί σε ευθανασία, μέχρι που τον αναγνώρισε μήνες αργότερα σε φωτογραφία στο Facebook.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Senoia Animal Hospital, στην κομητεία Κάουετα, ενώ οι καταγγελίες αφορούν έναν σκύλο, την Τσα Τσα, και μια γάτα, την Άνι.

Η οικογένεια αναγνώρισε τον σκύλο της στο Facebook

Η Ρεμπέκα Μπελόουτ υποστηρίζει ότι πήγε την τετράχρονη παγκ Τσα Τσα στο κτηνιατρείο, όταν η υγεία της επιδεινώθηκε άσχημα, και όπως αναφέρει, οι κτηνίατροι την ενημέρωσαν ότι, λόγω διαβητικής κετοξέωσης και οργανικής ανεπάρκειας, δεν υπήρχε άλλη επιλογή πέρα από την ευθανασία. Η οικογένεια συμφώνησε, θεωρώντας ότι ο σκύλος της είχε πεθάνει. Η απώλεια ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τον σύζυγό της και τον 17χρονο γιο της, ο οποίος ήταν πολύ δεμένος με την Τσα Τσα, σε σημείο που όπως αναφέρει, «Είχαν μέχρι και ίδια ρούχα, φούτερ που φορούσαν μαζί», εξηγώντας ότι συνήθιζε να κουβαλά τον σκύλο σχεδόν παντού.

Μήνες αργότερα, ενώ περιηγούνταν στο Facebook, η γυναίκα ισχυρίζεται ότι είδε μια φωτογραφία ενός σκύλου που αναγνώρισε αμέσως ως την Τσα Τσα. Όπως λέει, διαπίστωσε ότι το ζώο φαινόταν να βρίσκεται στην κατοχή προσώπου που εργαζόταν στο συγκεκριμένο κτηνιατρείο. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο σύντροφος του εργαζομένου επιβεβαίωσε πως είχαν τον σκύλο, ενώ σύμφωνα με την καταγγελία της, της μεταφέρθηκε ότι η κατάσταση της υγείας του είχε βελτιωθεί.

Η Μπελόουτ αναφέρει ότι το κτηνιατρείο αρνείται πως εργαζόμενός του πήρε την Τσα Τσα στο σπίτι μετά την απόφαση της οικογένειας για ευθανασία και πως η επιχείρηση έχει δικηγόρο και δεν σχολιάζει την υπόθεση. Η γυναίκα ισχυρίζεται επίσης ότι ο σκύλος υποβλήθηκε τελικά σε ευθανασία, παρά τις πληροφορίες που είχε λάβει ότι η υγεία του είχε βελτιωθεί. Για το περιστατικό υπέβαλε καταγγελία στο Συμβούλιο Κτηνιατρικής της πολιτείας της Τζόρτζια.

Παρόμοια καταγγελία για μια γάτα

Ανάλογη υπόθεση φέρεται να αφορά τη γάτα Άνι, της οποίας η οικογένεια πίστευε ότι είχε υποβληθεί σε ευθανασία, αλλά υποστηρίζει ότι έμαθε 18 μήνες αργότερα πως εργαζόμενος του κτηνιατρείου την είχε πάρει στο σπίτι του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το Fox News, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας η Άνι υποβλήθηκε σε ευθανασία τον Αύγουστο.

Η αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές στη Senoia αποφάσισαν να μην ασκήσουν ποινική δίωξη για την υπόθεση. Ο πλοίαρχος Τζέισον Ερκολ δήλωσε ότι υπάρχουν ζητήματα δεοντολογίας σχετικά με τη συμπεριφορά στο κτηνιατρείο, ωστόσο, κατά την εκτίμησή τους, δεν προκύπτουν στοιχεία που να στοιχειοθετούν ποινικό αδίκημα. Όπως ανέφερε, αρμόδιος φορέας για την εξέταση τέτοιων ζητημάτων θα μπορούσε να είναι το Συμβούλιο Κτηνιατρικής της πολιτείας.

Από την πλευρά του, δικηγόρος που εκπροσωπεί το Senoia Animal Hospital δήλωσε στο Fox News ότι, κατόπιν νομικής συμβουλής, το κτηνιατρείο δεν θα προχωρήσει σε δημόσιες δηλώσεις για την υπόθεση. Παράλληλα, ανέφερε ότι η επιχείρηση επιθυμεί να συνεχίσει να παρέχει ποιοτική φροντίδα στους πελάτες και στην τοπική κοινότητα.

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