Lapin Toyshop: Το ονειρικό pop-up κατάστημα παιχνιδιών της Lapin House στην καρδιά της Κηφισιάς!

Το Lapin Toyshop υποδέχεται μικρούς και μεγάλους σε έναν ονειρικό κόσμο που θυμίζει σκηνικό παραμυθιού.

Η Lapin House, έχοντας ήδη αναπτύξει την παρουσία της στην κατηγορία παιχνιδιών μέσα από το δίκτυο των φυσικών καταστημάτων της και το lapinkids.com, κάνει ένα ακόμη βήμα, παρουσιάζοντας το Lapin Toyshop: ένα νέο pop-up κατάστημα στην καρδιά της Κηφισιάς, αποκλειστικά αφιερωμένο στη μαγεία του παιχνιδιού.

Αερόστατα αιωρούνται ανάμεσα σε σύννεφα και φωτεινά αστέρια, ενώ απαλές αποχρώσεις, ζεστός φωτισμός και προσεγμένες λεπτομέρειες συνθέτουν μια ατμόσφαιρα γεμάτη φαντασία και παιδική ανεμελιά.

Κάθε γωνιά κρύβει μια διαφορετική ιστορία. Παραμυθένια κουκλόσπιτα, ξύλινα τρενάκια, αγαπημένοι λούτρινοι φίλοι και πολύχρωμες κατασκευές δημιουργούν έναν κόσμο που προσκαλεί τα παιδιά να εξερευνήσουν και να αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη.

Το Lapin Toyshop γίνεται ένας ξεχωριστός προορισμός για όσους αναζητούν παιχνίδια και ξεχωριστές προτάσεις δώρων για κάθε ηλικία.

Ανακαλύψτε τον μαγικό κόσμο του Lapin Toyshop στην Κυριαζή 30 & Αλωνίων 2, Κηφισιά.