Η σκοτεινή πλευρά της AI: Οι πιο προσωπικές σου συνομιλίες με τα chatbot μπορεί να καταλήξουν σε λάθος χέρια

Η πιθανή οικονομική κατάρρευση εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί φόβους ότι ευαίσθητες συνομιλίες χρηστών μπορεί να πωληθούν σε τρίτους.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει για εκατομμύρια ανθρώπους ένας χώρος όπου συζητούν προσωπικά προβλήματα, αποκαλύπτουν φόβους και μοιράζονται σκέψεις που ίσως δεν θα εμπιστεύονταν ούτε στους πιο κοντινούς τους ανθρώπους. Τι θα συμβεί, όμως, αν οι εταιρείες που συγκεντρώνουν αυτές τις πληροφορίες καταρρεύσουν οικονομικά και τα δεδομένα των χρηστών τους βρεθούν προς πώληση;

Η ανησυχία δεν αφορά μόνο το ενδεχόμενο κάποιος να αποκτήσει πρόσβαση σε μια ιδιωτική συνομιλία. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι δαπάνες για την ανάπτυξη και τη λειτουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης αυξάνονται, η πιθανότητα οικονομικής κατάρρευσης ορισμένων εταιρειών δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα: τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να αποτελέσουν περιουσιακό στοιχείο σε διαδικασίες πτώχευσης.

Το BBC αναδεικνύει αυτή την απειλή μέσα από την περίπτωση της Character.AI, μιας πλατφόρμας στην οποία εκατομμύρια χρήστες συνομιλούσαν με ψηφιακούς χαρακτήρες, δημιουργώντας σε αρκετές περιπτώσεις έντονους συναισθηματικούς δεσμούς. Η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο ένα ερώτημα που αφορά συνολικά τον κλάδο: ποιος ελέγχει τις προσωπικές πληροφορίες όταν μια εταιρεία παύει να λειτουργεί;

Όταν τα δεδομένα πωλούνται

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το δημοσίευμα, η Character.AI μπορεί να πουλήσει δεδομένα χρηστών στο πλαίσιο της οικονομικής της διαδικασίας. Η συμφωνία για την πώληση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της στη Disney, έναντι 20 εκατομμυρίων δολαρίων, δεν περιλαμβάνει τα δεδομένα των χρηστών. Αυτό, ωστόσο, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αποκτηθούν από άλλους αγοραστές.

Το πρόβλημα είναι ότι οι συνομιλίες με τα chatbot συχνά περιλαμβάνουν ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες. Οι χρήστες μπορεί να μιλούν για την ψυχική τους κατάσταση, τις οικογενειακές τους σχέσεις ή προσωπικά ζητήματα τρίτων, χωρίς τα πρόσωπα αυτά να έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ την πλατφόρμα.

Η Calli Schroeder, διευθύντρια του προγράμματος Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Electronic Privacy Information Center, προειδοποιεί ότι τέτοιου είδους δεδομένα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την εκπαίδευση μοντέλων, την ανάπτυξη αλγορίθμων, τη δημιουργία προφίλ χρηστών και τη στοχευμένη διαφήμιση.

Πόσο προστατευμένοι είμαστε;

Ακόμη και οι πολιτικές απορρήτου, που εξηγούν πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, ενδέχεται να περιλαμβάνουν εξαιρέσεις για περιπτώσεις πτώχευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ισχυρότερο πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μια πώληση σε διαδικασία πτώχευσης αποκλείεται. Ο νέος αγοραστής εξακολουθεί να δεσμεύεται από τους ισχύοντες κανόνες, αλλά τα περιθώρια χρήσης των πληροφοριών μπορεί να είναι ευρύτερα απ’ όσο αντιλαμβάνονται οι χρήστες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στις ΗΠΑ, όπου ομάδα γενικών εισαγγελέων από 40 πολιτείες ζήτησε από το δικαστήριο να διασφαλίσει την προστασία των παιδιών και των προσωπικών δεδομένων τους.

Τι μπορούν να κάνουν οι χρήστες

Η πιο άμεση κίνηση είναι η διαγραφή των δεδομένων από υπηρεσίες που δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν σχετικές επιλογές στις ρυθμίσεις απορρήτου, να ελέγξουν την πολιτική κάθε πλατφόρμας ή να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών.

Η πιθανή κατάρρευση μιας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης δεν σημαίνει αυτομάτως ότι τα δεδομένα της θα διαρρεύσουν. Δείχνει, όμως, ότι όσα μοιραζόμαστε με ένα chatbot δεν εξαρτώνται μόνο από την ασφάλεια της τεχνολογίας, αλλά και από το οικονομικό μέλλον της εταιρείας που τα αποθηκεύει.

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