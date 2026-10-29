Περισσότερα από 500 παιδιά συμμετείχαν στα NFL Flag Football Camps των Los Angeles Chargers στη Σαντορίνη

NFL Legends στα camps και Watch Parties των Chargers σε Σαντορίνη και Αθήνα.

Οι Los Angeles Chargers επέστρεψαν στη Σαντορίνη την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και διοργάνωσαν NFL Flag Football Camps στο Δημοτικό Στάδιο Θήρας και στο Δημοτικό Στάδιο Καμαρίου, με τη στήριξη του Δήμου Θήρας. Στα camps συμμετείχαν περισσότερα από 500 παιδιά.

Τα camps υλοποιήθηκαν με τη συμμετοχή της αποστολής των Chargers μαζί με προπονητές της Hellenic Flag Football League, και τα παιδιά γνώρισαν το άθλημα στην πράξη. Κάθε συμμετέχων έλαβε αναμνηστικό δώρο.

Η πρωτοβουλία του NFL Flag Football των Chargers στην Ελλάδα διανύει τη δεύτερη χρονιά της και συνεχίζει να μεγαλώνει, με τη συμμετοχή στο νησί να είναι σχεδόν διπλάσια σε σχέση με πέρυσι. Μέσα από drills και εισαγωγικές προπονήσεις, τα παιδιά έμαθαν τα βασικά του αθλήματος, όπως πάσα, υποδοχή και τράβηγμα του flag. Γνώρισαν παράλληλα τις αξίες του: ομαδικότητα, πειθαρχία, συμπερίληψη και ευγενή άμιλλα. Οικογένειες και φίλοι γέμισαν τις κερκίδες για να τα στηρίξουν, ενώ τα δύο στάδια έγιναν μια γιορτή του αθλήματος.

© Los Angeles Chargers

NFL Legends στο γήπεδο

Στα camps συμμετείχαν τρεις NFL Legends: ο πρωταθλητής Super Bowl Stevan Ridley, ο Ελληνοαμερικανός linebacker Niko Koutouvides και ο Chargers Legend Melvin Gordon.

Η ιστορία του Koutouvides έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Έλληνες φίλους του αθλήματος. Γόνος της ελληνικής ομογένειας με ρίζες από την Κεφαλονιά, έφτασε δύο φορές στη μεγαλύτερη σκηνή του αθλήματος και αγωνίστηκε στο Super Bowl XL και στο Super Bowl XLVI.

© Los Angeles Chargers

Ο Gordon, επιλογή πρώτου γύρου των Chargers στο Draft του 2015 και δύο φορές επιλογή για το Pro Bowl, είναι από τους πιο παραγωγικούς running backs στην ιστορία του franchise. Σε πέντε σεζόν με την ομάδα πέτυχε περισσότερα από 4.200 rushing yards και 47 touchdowns.

Για τον Gordon, που επέστρεψε στη Σαντορίνη για δεύτερη χρονιά, τα camps έχουν προσωπική σημασία, αφού η δική του διαδρομή ξεκίνησε από το flag football:

«Πέρασα υπέροχα εδώ πέρυσι, ειδικά με τα παιδιά, καθώς μάθαιναν το παιχνίδι. Κι εγώ ξεκίνησα με flag football πριν φορέσω ποτέ προστατευτικά, και πιστεύω ότι είναι εξαιρετική βάση για να καταλάβει κανείς το αμερικανικό football. Αγαπώ αυτό το άθλημα και χαίρομαι πάντα όταν έχω την ευκαιρία να μοιραστώ αυτή την αγάπη με τη νέα γενιά».

© Los Angeles Chargers

Για την αυξημένη συμμετοχή, ο Gordon πρόσθεσε: «Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πόσα περισσότερα παιδιά είναι εδώ σε σχέση με την προηγούμενη φορά και πόσο γεμάτες είναι οι κερκίδες. Νιώθεις ότι το άθλημα ριζώνει στην Ελλάδα, και χαίρομαι που είμαι μέρος αυτής της ανάπτυξης».

Παράλληλα με τα camps, η αποστολή των Chargers επισκέφθηκε το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Φηρών, που εξυπηρετεί παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία, και μοίρασε αναμνηστικά δώρα στους μαθητές.

© Los Angeles Chargers

Watch Parties σε Σαντορίνη και Αθήνα

Η παραμονή των Chargers στο νησί ολοκληρώθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου με watch party στο Sandblu Santorini. Εκπρόσωποι των media και VIP καλεσμένοι από την ελληνική NFL κοινότητα παρακολούθησαν την ομάδα απέναντι στους Kansas City Chiefs, σε μια βραδιά γεμάτη κόσμο.

Νωρίτερα μέσα στη σεζόν, η ελληνική NFL κοινότητα και πολλοί καλεσμένοι γέμισαν το Hard Rock Cafe Athens, στην καρδιά της πόλης, για ακόμη ένα watch party των Chargers.

© Los Angeles Chargers

Τα watch parties δεν είναι απλώς ένας αγώνας σε μεγάλη οθόνη. Πολλοί καλεσμένοι γνωρίζουν το αμερικανικό football μόνο από highlights. Σε ένα watch party παρακολουθούν ολόκληρο αγώνα μαζί με άλλους fans, κάνουν ερωτήσεις, μαθαίνουν τους κανόνες και βλέπουν πώς εξελίσσεται το παιχνίδι φάση προς φάση. Οι εκδηλώσεις αυτές φέρνουν κάτι νέο στην αθλητική και ψυχαγωγική σκηνή της Ελλάδας, συνεχίζουν τον ενθουσιασμό των flag football camps και φέρνουν το ελληνικό κοινό πιο κοντά στους Chargers και στο NFL.

© Los Angeles Chargers

Συνδυάζοντας εκπαίδευση και ψυχαγωγία, οι Chargers φέρνουν τους Έλληνες φίλους του αθλήματος όλο και πιο κοντά στο παιχνίδι και χτίζουν μια δυνατή NFL κοινότητα στην Ελλάδα: μία σεζόν, ένα camp και ένα watch party κάθε φορά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επόμενες δράσεις των Chargers στην Ελλάδα, επισκεφθείτε το www.chargers.com ή ακολουθήστε το Chargers Greece στα social media:

Instagram: https://www.instagram.com/chargersgreece/