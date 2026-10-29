PS5: Διάφανα χειριστήρια με τη νέα Prism Collection

Το PlayStation παρουσίασε τη νέα Prism Collection, μια νέα σειρά που επαναφέρει τη διαφανή αισθητική των late ’90s, με τρεις νέες χρωματικές επιλογές για τα ασύρματα χειριστήρια DualSense και τα καλύμματα της κονσόλας.

Η συλλογή περιλαμβάνει τις αποχρώσεις Flare Orange, Emerald Green και Graphite Gray, με γυαλιστερή, διάφανη επιφάνεια που αποκαλύπτει μέρος του εσωτερικού σχεδιασμού. Στα χειριστήρια, η διάφανη κατασκευή στο πίσω μέρος συνδυάζεται με μεταλλικό φινίρισμα στο κεντρικό κάλυμμα, δημιουργώντας αντίθεση ανάμεσα στις διαφορετικές υφές.

Σύμφωνα με το PlayStation, η ιδέα πίσω από τη Prism Collection είναι να συνδυάσει τη νοσταλγία των διάφανων gadgets της δεκαετίας του ’90 με τη σύγχρονη σχεδιαστική ταυτότητα του PS5.

Η κυκλοφορία της συλλογής έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 4 Φεβρουαρίου 2027. Η Sony σημειώνει ότι η διαθεσιμότητα και οι ημερομηνίες κυκλοφορίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.