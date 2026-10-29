Καιρός: Συνεχόμενες καταιγίδες για 10 ημέρες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Η προσωρινή ανάσα που θα πάρουμε από το κύμα κακοκαιρίας θα είναι σύντομη, καθώς ο Νοέμβριος, ο πιο κρίσιμος μήνας για τις βροχοπτώσεις, φέρνει νέα έντονα φαινόμενα.

Η Ελλάδα εισέρχεται σε ένα χειμωνιάτικο σκηνικό από την Κυριακή, με συνεχείς κακοκαιρίες να επηρεάζουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν ασταθείς, παρά τις βραχυπρόθεσμες βελτιώσεις, ενώ αναμένονται σημαντικές βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας.

Σήμερα, το τρέχον κύμα κακοκαιρίας θα απομακρυνθεί, αλλά θα αφήσει πίσω ασταθείς αέριες μάζες που θα προκαλέσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως σε ανατολικά, κεντρικά και νότια τμήματα του Αιγαίου.

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