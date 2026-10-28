Κατσιμήτρος, Δαβάκης, Βραχνός: η τραγική μοίρα τριών ηρώων του 1940

Το στίγμα του Χ. Κατσιμήτρου, ο τραγικός θάνατος του Δαβάκη και το άδοξο τέλος του Β. Βραχνού, των τριών αξιωματικών που ήταν οι πρωτεργάτες της απόκρουσης της ιταλικής επίθεσης

Η 28η Οκτωβρίου 1940 είναι μία από τις σημαντικότερες ημέρες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Η φασιστική Ιταλία επιτέθηκε στη χώρα μας, μετά το «ΟΧΙ», όπως έμεινε στην ιστορία, του Ιωάννη Μεταξά (η πραγματική απάντηση του οποίου ήταν «allors c'est la guerre», δηλαδή «Έχουμε πόλεμο λοιπόν») στον Ιταλό πρεσβευτή στην Αθήνα Emanuele Grazzi, στις 3 π.μ., στο σπίτι του Έλληνα πρωθυπουργού, στην Κηφισιά.

Από το 1936 ως το 1939, βασικός φόβος της ελληνικής πολεμικής και στρατιωτικής ηγεσίας ήταν μια επίθεση από τη Βουλγαρία.

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