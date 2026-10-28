«16 ώρες τρόμου»: Η απαγωγή της 14χρονης Ταμάρ που συγκλόνισε την Αθήνα και η ανατροπή στον Κορυδαλλό

Το παρασκήνιο μιας φρικτής υπόθεσης απαγωγής που ξεχάστηκε γρήγορα. Η Ταμάρ Οσκανιάν βρέθηκε, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Στη δεκαετία του 1990, οι απαγωγές παιδιών στη χώρα μας ήταν ένα φαινόμενο σε έξαρση. Συμμορίες εγκληματιών έβαζαν στο στόχαστρο τους ανήλικα παιδιά, τα οποία συχνά ήταν παιδιά ευκατάστατων οικογενειών, ή παιδιά οικογενειών που είχαν έρθει από το εξωτερικό, είτε για διακοπές, είτε για μόνιμη εγκατάσταση. Μια τέτοια περίπτωση ήταν και η 14χρονη Ταμάρ Οσκανιάν, ένα κορίτσι με καταγωγή από το Βέλγιο και την Αρμενία.

Δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής, περιγράφουν τους απαγωγείς συνήθως ως Τσιγγάνους, ως Αλβανούς, ή ως λαθρομετανάστες άλλων χωρών, οι οποίοι συχνά εμπλέκονται και με το εμπόριο βρεφών. Στο παρακάτω δημοσίευμα, μαθαίνουμε πως το 1985 είχαν συλληφθεί στο αεροδρόμιο του Ελληνικού δύο τσιγγάνες. Όταν οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ομολόγησαν πως είχαν πουλήσει επτά παιδιά (!) μέσα σε δύο χρόνια, με «ταρίφα» δύο εκατομμύρια δραχμές το καθένα.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr