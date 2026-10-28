Pindos Atletico, ραπ και τσίπουρα!

Οι Pindos Atletico, στις 6 Νοεμβρίου, επιστρέφουν στην «Αρχιτεκτονική Live Stage» για να σας ξεσηκώσουν με ρίμες και «άρρωστα» flow. Μπορεί να έχει και τσίπουρα, ποιος ξέρει...

Σου στέλνουν μήνυμα δυο φίλοι, ωραίοι τύποι, Γρεβενιώτες, μάγκες και ραπ καλλιτέχνες με πολλά κιλά τρέλα. Ωραία τρέλα, έτσι; Απ’ αυτή που γουστάρεις να ακολουθήσεις και να πάρεις και για το σπίτι. Τέλος πάντων… Ο Thel και ο Mpel φέρνουν τον ήχο της αρκούδας από τα βουνά της πατρίδας τους, τα Γρεβένα, φέρνουν φρέσκο αέρα (ναι, ακόμα το κάνουν) στη ραπ/τραπ έκφραση και τη διάθεση τους να στήνουν μαζώξεις για φίλους και για φίλους που θα γίνουν φίλοι. Αν αντέχαμε το κρύο θα στήναμε αυτή τη συγκέντρωση έξω, στους πρόποδες ενός βουνού. Τώρα θα περιοριστούμε στους τέσσερις τοίχους μια αθηναϊκής σκηνής.

Βέβαια, αν το επέτρεπαν οι συνθήκες και οι νόμοι, η όλη φάση θα μπορούσε να στηθεί έξω στον δρόμο. Κι αν έκανε κρύο κανένα πρόβλημα. Όχι, δεν θα χρειαζόμασταν βαριά ρούχα, σκουφιά, κασκόλ και τα ρέστα. Τα ραπ μπασίματα και τα σύγχρονα/παραδοσιακά μοτίβα των Pindos Atletico θα κρατούσαμε, τη διάθεση που ανεβαίνει από το 0-100 σε χρόνο dt. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Υπάρχει κι άλλο ένα μυστικό στις συνάξεις που στήνουν οι τυπάδες. Η καλή διάθεση, το χάσιμο του χρόνου και κάτι που ζήτησε ένας φίλος εν όψει του live στις 6 Νοεμβρίου στην «Αρχιτεκτονική Live Stage»: ψηθείτε στο μπαρ να έχετε και τσίπουρα!

Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω, με τους Pindos



Αν το μπαρ της «Αρχιτεκτονικής» έχει και τσίπουρα, να φροντίσουν οι υπεύθυνοι να έχει και μεζέ. Ξέρετε, κανά κοψίδι, κανά παϊδάκι, προβατίνα στα κάρβουνα κτλ. Εντάξει, υπερβάλλουμε, αλλά το αίτημα του φίλου δεν απέχει και τόσο πολύ από την ουσία και το πνεύμα που υπηρετούν με συνέπεια οι Pindos. Γι’ αυτούς, η ραπ είναι έκφραση, είναι θέση, είναι, όμως, και χαρά, γλέντι, γιορτή και χορός. Αυτά που γράφω και προσπαθώ να «δείξω» δεν έχουν την ίδια αξία με την βιωματική, προσωπική, εμπειρία. Αν πάτε σε live του διδύμου θα πείτε αυτό που έλεγε ο Καρράς δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά, εδώ θα μείνω!

Η αξία των Pindos είναι αυτή ακριβώς: να συνδυάζουν τη δύναμη του λόγου του μουσικού είδους που υπηρετούν με την παράδοση του τόπου τους, με την ιδιοσυγκρασία τους και με τη διάθεσή τους να διασκεδάσουν και να ψυχαγωγήσουν τον κόσμο. Φανταστείτε το κάπως έτσι. Βρίσκεστε στο χωριό σας, πεδινό, ορεινό, και η εορταστική συνάθροιση έχει ξεκινήσει. Κλαρίνο και άγιος ο Θεός! Μια χαρά. Κρασί, καλοψημένο κρέας και η νύχτα να «περπατά» πέρα από τον ήλιο. Και εκεί που λες ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να σε ταρακουνήσει, να σε ανεβάσει, σκάνε οι Pindos Atletico και τα κάνουν όλα… ωπα!

Επιστρέφουν γιατί το γουστάρουν



Οι Pindos Atletico, λοιπόν, επιστρέφουν, στις 6 Νοεμβρίου, στην «Αρχιτεκτονική Live Stage» και να είστε σίγουροι ότι θα γουστάρετε όσο τίποτα αν βρεθείτε εκεί. Η συνάντηση είχε γίνει στα τέλη Μαρτίου για πρώτη φορά. Αφορμή ήταν η παρουσίαση του δίσκου «Ursa Major». Δεν χρειαζόταν κάτι άλλο. Από το πρώτο κομμάτι μέχρι και το φινάλε η ένταση έμεινε αμείωτη και όλοι έγιναν μια παρέα.

Δεν νομίζω να είχε τσίπουρα η όλη φάση, αλλά σίγουρα ο Thel και ο Mpel, μαζί με τους καλεσμένους τους ήταν γεμάτοι ξεσηκωτικές προθέσεις. Κάτι ανάλογο να περιμένετε και σε αυτό το live. Και ξέρετε, για να επιστρέφουν οι τύποι πάει να πει ότι ο κόσμος περνά καλά μαζί τους και αυτοί μαζί μας. Το βαλκάνιο ντριλ, το τραπ μανιφέστο, η κρυστάλλινη ματιά του παραδοσιακού ήχου και οι κλασικοί ραπ δρόμοι ενώνονται στους Pindos Atletico. Φροντίστε, λοιπόν, να κλείσετε έγκαιρα το εισιτήριο σας και να ετοιμαστείτε για ένα τριώρο ραπ γλέντι.

INFO

Pindos Atletico live στην Αθήνα

Στην Αρχιτεκτονική Live, Ελασίδων 6 (Πειραιώς 116), Γκάζι

Στις 6 Νοεμβρίου

Διάρκεια: 180 λεπτά.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Εισιτήρια: ΕΔΩ

Διοργανωτής: DYNASTY CONCERTS E E

*Οι Pindos Atletico σε Spotify, YouTube, Instagram

